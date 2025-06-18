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Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США - РИА Новости, 18.06.2025
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14:17 18.06.2025 (обновлено: 14:39 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023582992.html
Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США
Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США - РИА Новости, 18.06.2025
Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США
Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:17:00+03:00
2025-06-18T14:39:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте. "Я не военный, я дипломат. Но я уверен в бдительности и готовности наших военных сил. Я не собираюсь говорить, что они будут делать. И я не знаю, что они будут делать. Но я уверен, что они отреагируют решительно, соразмерно и адекватно", - сказал Бахрейни на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о том, ударит ли Иран по американским военным базам, если США будут напрямую задействованы в конфликте. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html
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в мире, иран, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США

Постпред Ирана при ООН Бахрейни ушел от вопроса об ударе по военным базам США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте.
"Я не военный, я дипломат. Но я уверен в бдительности и готовности наших военных сил. Я не собираюсь говорить, что они будут делать. И я не знаю, что они будут делать. Но я уверен, что они отреагируют решительно, соразмерно и адекватно", - сказал Бахрейни на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о том, ударит ли Иран по американским военным базам, если США будут напрямую задействованы в конфликте.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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Вчера, 11:32
 
В миреИранИзраильООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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