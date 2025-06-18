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Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США

Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США - РИА Новости, 18.06.2025

Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США

Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:17:00+03:00

2025-06-18T14:17:00+03:00

2025-06-18T14:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте. "Я не военный, я дипломат. Но я уверен в бдительности и готовности наших военных сил. Я не собираюсь говорить, что они будут делать. И я не знаю, что они будут делать. Но я уверен, что они отреагируют решительно, соразмерно и адекватно", - сказал Бахрейни на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о том, ударит ли Иран по американским военным базам, если США будут напрямую задействованы в конфликте. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html

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в мире, иран, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте