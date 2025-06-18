Постпред Ирана в ООН ушел от вопроса о возможном ударе по базам США
Постпред Ирана при ООН Бахрейни ушел от вопроса об ударе по военным базам США
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни ушел от вопроса о том, ударит ли Иран по военным базам США, если они будут напрямую задействованы в конфликте.
"Я не военный, я дипломат. Но я уверен в бдительности и готовности наших военных сил. Я не собираюсь говорить, что они будут делать. И я не знаю, что они будут делать. Но я уверен, что они отреагируют решительно, соразмерно и адекватно", - сказал Бахрейни на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о том, ударит ли Иран по американским военным базам, если США будут напрямую задействованы в конфликте.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.