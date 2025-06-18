https://ria.ru/20250618/iran-2023572045.html

В Иране заявили о кибератаке на два банка

В Иране заявили о кибератаке на два банка - РИА Новости, 18.06.2025

В Иране заявили о кибератаке на два банка

Иранские банки "Сепах" и "Пасаргад" подверглись кибератаке, что послужило причиной помех в их работе, заявила на фоне обменом ударами между Ираном и Израилем... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:49:00+03:00

2025-06-18T13:49:00+03:00

2025-06-18T13:53:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Иранские банки "Сепах" и "Пасаргад" подверглись кибератаке, что послужило причиной помех в их работе, заявила на фоне обменом ударами между Ираном и Израилем представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. "Мы (иранская банковская система - ред.) стали свидетелями кибератаки на два наших банка - "Сепах" и "Пасаргад"... Возникший сбой касался работы банков, проблем с хранением средств людей не возникнет", - сказала Мохаджерани в прямом эфире иранского государственного телевидения. По ее словам, "Сепах" - один из банков, выплачивающих пенсии военным, и атака Израиля на него показывает, что Тель-Авив "не гнушается даже перед нападением на пенсионеров". Она отметила, что возникшее также увеличение запроса на снятие наличных произошло по причине указанных сбоев, подчеркнув, что в последние годы Иран добился успеха в переводе работы банков в электронный формат, и на этом фоне естественным представляется возникновение дополнительного давление на остальные банки, когда работа двух банков подвергается кибератаке. Кроме того, она назвала одной из причин появления трудностей в доставке наличных увеличение объема дорожного трафика. Ранее агентство ISNA со ссылкой на Координационный совет банков Ирана сообщило, что только половина банковских отделений будут работать в иранской столице 18 июня на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте