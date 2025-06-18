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Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон - РИА Новости, 18.06.2025
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13:32 18.06.2025 (обновлено: 14:07 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон - РИА Новости, 18.06.2025
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:32:00+03:00
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сша
иран
тегеран (город)
в мире
али хаменеи
обострение ситуации между ираном и израилем
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи."Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — сказал он.Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/ssha-2023457000.html
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сша
иран
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Работа ПВО в Тель-Авиве
Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве.
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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
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сша, иран, тегеран (город), в мире, али хаменеи, обострение ситуации между ираном и израилем, дональд трамп
США, Иран, Тегеран (город), В мире, Али Хаменеи, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Дональд Трамп
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

Хаменеи пригрозил США невосполнимым уроном при вступлении в конфликт с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.
"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — сказал он.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
Вчера, 04:53
Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
  • он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
  • глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
  • президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
 
СШАИранТегеран (город)В миреАли ХаменеиОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемДональд Трамп
 
 
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