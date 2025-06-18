Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Хаменеи пригрозил США невосполнимым уроном при вступлении в конфликт с Ираном
© AP Photo / Vahid SalemiВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
© AP Photo / Vahid Salemi
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.
"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — сказал он.
Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
- он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
- глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
- президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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