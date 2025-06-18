https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html

Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон - РИА Новости, 18.06.2025

Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:32:00+03:00

2025-06-18T13:32:00+03:00

2025-06-18T14:07:00+03:00

сша

иран

тегеран (город)

в мире

али хаменеи

обострение ситуации между ираном и израилем

дональд трамп

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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи."Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — сказал он.Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/ssha-2023457000.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

сша

иран

тегеран (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа ПВО в Тель-Авиве Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве. 2025-06-18T13:32 true PT0M11S

Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T13:32 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, иран, тегеран (город), в мире, али хаменеи, обострение ситуации между ираном и израилем, дональд трамп