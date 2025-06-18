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Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции - РИА Новости, 18.06.2025
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11:53 18.06.2025 (обновлено: 12:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023538117.html
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции - РИА Новости, 18.06.2025
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции
Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:53:00+03:00
2025-06-18T12:00:00+03:00
в мире
франция
иран
тегеран (город)
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV."Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он, комментируя требование Трампа к капитуляции.Посол отметил, что оборонные возможности Ирана не зависят от ударов по тем или иным военным объектам.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана."Наши оборонные силы не зависят от того, какие места подвергаются самолетным бомбардировкам", - прокомментировал он израильские удары.Посол добавил, что Иран всегда готов к ведению переговоров для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
франция
иран
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в мире, франция, иран, тегеран (город), дональд трамп, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Франция, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции

Посол Ирана во Франции: страна не пойдет на безоговорочную капитуляцию

© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV.
"Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он, комментируя требование Трампа к капитуляции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
14 июня, 13:10
Посол отметил, что оборонные возможности Ирана не зависят от ударов по тем или иным военным объектам.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана.
"Наши оборонные силы не зависят от того, какие места подвергаются самолетным бомбардировкам", - прокомментировал он израильские удары.
Посол добавил, что Иран всегда готов к ведению переговоров для урегулирования конфликта.
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В миреФранцияИранТегеран (город)Дональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
 
 
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