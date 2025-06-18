https://ria.ru/20250618/iran-2023538117.html

Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции

Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции - РИА Новости, 18.06.2025

Иран не пойдет на капитуляцию, заявил посол страны во Франции

Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:53:00+03:00

2025-06-18T11:53:00+03:00

2025-06-18T12:00:00+03:00

в мире

франция

иран

тегеран (город)

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV."Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он, комментируя требование Трампа к капитуляции.Посол отметил, что оборонные возможности Ирана не зависят от ударов по тем или иным военным объектам.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана."Наши оборонные силы не зависят от того, какие места подвергаются самолетным бомбардировкам", - прокомментировал он израильские удары.Посол добавил, что Иран всегда готов к ведению переговоров для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, иран, тегеран (город), дональд трамп, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года