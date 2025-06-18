Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 18.06.2025 (обновлено: 10:32 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023499558.html
Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах
Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах - РИА Новости, 18.06.2025
Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах
Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная, заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:24:00+03:00
2025-06-18T10:32:00+03:00
иран
в мире
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
магатэ
израиль
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023344690_0:292:2803:1868_1920x0_80_0_0_65dc8f4208e74f3bac8edcbcf137c73b.jpg
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная, заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.Ранее Израиль с начала ирано-израильского конфликта, начавшегося в ночь на 13 июня, нанес удары по нескольким ядерным объектам страны, в том числе в Натанзе и Фордо. В МАГАТЭ заявили, что после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружили следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе"Хорошая", - сказал Эслами, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на ядерных объектах. Кадры его ответа показал телеканал SNN.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250618/izrail-2023486187.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023344690_142:0:2633:1868_1920x0_80_0_0_895c5c9ed9e285fc12c2d6261e7d129e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, магатэ, израиль, тегеран (город)
Иран, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года, МАГАТЭ, Израиль, Тегеран (город)
Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах

Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной

© Getty Images / Majid SaeediОбщий вид ядерного объекта по обогащению урана в Натанзе
Общий вид ядерного объекта по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Majid Saeedi
Общий вид ядерного объекта по обогащению урана в Натанзе
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная, заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Ранее Израиль с начала ирано-израильского конфликта, начавшегося в ночь на 13 июня, нанес удары по нескольким ядерным объектам страны, в том числе в Натанзе и Фордо. В МАГАТЭ заявили, что после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружили следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
WSJ: у Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела"
09:36
"Хорошая", - сказал Эслами, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на ядерных объектах. Кадры его ответа показал телеканал SNN.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
08:00
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
08:51
 
ИранВ миреОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 годаМАГАТЭИзраильТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала