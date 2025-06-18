Вице-президент Ирана рассказал о ситуации на ядерных объектах
Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной
© Getty Images / Majid SaeediОбщий вид ядерного объекта по обогащению урана в Натанзе
© Getty Images / Majid Saeedi
Общий вид ядерного объекта по обогащению урана в Натанзе
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная, заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Ранее Израиль с начала ирано-израильского конфликта, начавшегося в ночь на 13 июня, нанес удары по нескольким ядерным объектам страны, в том числе в Натанзе и Фордо. В МАГАТЭ заявили, что после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружили следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе
"Хорошая", - сказал Эслами, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на ядерных объектах. Кадры его ответа показал телеканал SNN.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.