https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля

"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля

ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:51:00+03:00

2025-06-18T08:51:00+03:00

2025-06-18T10:40:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

израиль

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023180880_0:376:1702:1333_1920x0_80_0_0_d14f6ece53469f3db3ebd431f2c19563.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post."Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — говорится в публикации.Издание полагает, что уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Ударам подверглись места дислокации армии, ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, авиабазы, средства ПВО. Погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, сша, в мире