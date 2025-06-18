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"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:51:00+03:00
2025-06-18T08:51:00+03:00
2025-06-18T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post."Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — говорится в публикации.Издание полагает, что уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Ударам подверглись места дислокации армии, ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, авиабазы, средства ПВО. Погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, сша, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, США, В мире
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
WP: без помощи США Израиль сможет поддерживать противоракетную оборону 10 дней