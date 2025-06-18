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"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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08:51 18.06.2025 (обновлено: 10:40 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:51:00+03:00
2025-06-18T10:40:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
израиль
сша
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post."Без пополнения запасов из Соединенных Штатов &lt;...&gt; Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — говорится в публикации.Издание полагает, что уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Ударам подверглись места дислокации армии, ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, авиабазы, средства ПВО. Погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, сша, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, США, В мире
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля

WP: без помощи США Израиль сможет поддерживать противоракетную оборону 10 дней

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней, пишет американское издание The Washington Post.
"Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Издание полагает, что уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Ударам подверглись места дислокации армии, ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, авиабазы, средства ПВО. Погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранИзраильСШАВ мире
 
 
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