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КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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03:17 18.06.2025 (обновлено: 10:03 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023453579.html
КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля
КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:17:00+03:00
2025-06-18T10:03:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA.&quot;Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками&quot;, — говорится в заявлении.Минувшей ночью Иран дважды нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги прозвучал в десятках городов и других населенных пунктов в центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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5
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

КСИР: Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

© AP Photo / Hasan SarbakhshianСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA.
«

"Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
Минувшей ночью Иран дважды нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги прозвучал в десятках городов и других населенных пунктов в центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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