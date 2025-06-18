https://ria.ru/20250618/iran-2023453579.html

КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:17:00+03:00

2025-06-18T03:17:00+03:00

2025-06-18T10:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA."Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", — говорится в заявлении.Минувшей ночью Иран дважды нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги прозвучал в десятках городов и других населенных пунктов в центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте