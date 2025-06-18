КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля
КСИР: Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля
© AP Photo / Hasan SarbakhshianСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля, передает госагентство IRNA.
«
"Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", — говорится в заявлении.
Минувшей ночью Иран дважды нанес ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги прозвучал в десятках городов и других населенных пунктов в центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44