СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
CBS: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара США по Ирану
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Среди ближайших советников президента США Дональда Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CBS.
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.
"(Трамп - ред.) рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту в Фордо... Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия", - говорится в сообщении.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.