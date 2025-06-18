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СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025
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00:14 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
Среди ближайших советников президента США Дональда Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:14:00+03:00
2025-06-18T00:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
казем джалали
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Среди ближайших советников президента США Дональда Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CBS. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо. "(Трамп - ред.) рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту в Фордо... Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия", - говорится в сообщении. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html
https://ria.ru/20250617/ssha-2023441734.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023437674.html
иран
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Казем Джалали, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану

CBS: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара США по Ирану

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Среди ближайших советников президента США Дональда Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CBS.
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
00:10
"(Трамп - ред.) рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту в Фордо... Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия", - говорится в сообщении.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперт призвал США сотрудничать с Россией и Китаем
Вчера, 23:56
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN
Вчера, 23:20
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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