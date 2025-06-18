https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html

СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля

СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля

Иран якобы готовиться атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединяться к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации, американские войска в регионе РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:10:00+03:00

2025-06-18T00:10:00+03:00

2025-06-18T01:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Иран якобы готовиться атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединяться к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации, американские войска в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает газета New York Times. "Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединятся к войне Израиля", — пишет издание со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с отчетами разведки.В Вашингтоне растут опасения по поводу расширения конфликта, пока Израиль давит на Белый дом, чтобы добиться вмешательства США, утверждает издание. Если Штаты присоединятся к кампании Израиля и нанесут удар по ядерному предприятию в Фордо, хуситы в Йемене могут продолжить атаки на суда в Красном море, говорится в материале. Эти же источники утверждают, что проиранские группировки в Ираке и Сирии могут атаковать местные базы США. Иран может заминировать Ормузский пролив, чтобы усложнить проход в Персидский залив американских военных кораблей.В связи со сложившейся обстановкой американские войска приведены в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию. Всего на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч американских военных.Ранее президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана, заявив, что воздушное пространство над Исламской республикой теперь находится под полным контролем США.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250614/tegeran--2022816675.html

https://ria.ru/20250613/irna-2022716726.html

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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте