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СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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00:10 18.06.2025 (обновлено: 01:03 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
Иран якобы готовиться атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединяться к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации, американские войска в регионе РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:10:00+03:00
2025-06-18T01:03:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Иран якобы готовиться атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединяться к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации, американские войска в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает газета New York Times. &quot;Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединятся к войне Израиля&quot;, — пишет издание со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с отчетами разведки.В Вашингтоне растут опасения по поводу расширения конфликта, пока Израиль давит на Белый дом, чтобы добиться вмешательства США, утверждает издание. Если Штаты присоединятся к кампании Израиля и нанесут удар по ядерному предприятию в Фордо, хуситы в Йемене могут продолжить атаки на суда в Красном море, говорится в материале. Эти же источники утверждают, что проиранские группировки в Ираке и Сирии могут атаковать местные базы США. Иран может заминировать Ормузский пролив, чтобы усложнить проход в Персидский залив американских военных кораблей.В связи со сложившейся обстановкой американские войска приведены в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию. Всего на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч американских военных.Ранее президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана, заявив, что воздушное пространство над Исламской республикой теперь находится под полным контролем США.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250614/tegeran--2022816675.html
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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля

NYT: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Иран якобы готовиться атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединяться к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации, американские войска в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает газета New York Times.
«

"Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США на Ближнем Востоке, если Штаты присоединятся к войне Израиля", — пишет издание со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с отчетами разведки.

Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Иран изучает возможность закрытия Ормузского пролива
14 июня, 14:59
В Вашингтоне растут опасения по поводу расширения конфликта, пока Израиль давит на Белый дом, чтобы добиться вмешательства США, утверждает издание. Если Штаты присоединятся к кампании Израиля и нанесут удар по ядерному предприятию в Фордо, хуситы в Йемене могут продолжить атаки на суда в Красном море, говорится в материале. Эти же источники утверждают, что проиранские группировки в Ираке и Сирии могут атаковать местные базы США. Иран может заминировать Ормузский пролив, чтобы усложнить проход в Персидский залив американских военных кораблей.
В связи со сложившейся обстановкой американские войска приведены в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию. Всего на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч американских военных.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана, заявив, что воздушное пространство над Исламской республикой теперь находится под полным контролем США.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иранские ракеты попали по зданию Минобороны Израиля, сообщили СМИ
13 июня, 22:00
 
В миреИранИзраильСШАКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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