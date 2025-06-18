https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

Иран готов обрушить все

Иран готов обрушить все - РИА Новости, 18.06.2025

Иран готов обрушить все

Который день на Ближнем Востоке продолжается ракетный обмен дипломатией между Ираном и Израилем. С некоторым преувеличением можно утверждать, что весь... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:02:00+03:00

иран

китай

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Который день на Ближнем Востоке продолжается ракетный обмен дипломатией между Ираном и Израилем. С некоторым преувеличением можно утверждать, что весь цивилизованный и промышленно развитый мир следит за развитием событий, но не в районах бомбардировок, а вокруг Ормузского пролива. Географию все учили хорошо, но ситуацию в целом изрядно подогревают циркулирующие слухи, что Тегеран таки перекроет одну из главных морских логистических артерий.Масла в огонь подливают заявления различных источников. Так, например, Британский центр морских торговых операций (UKMTO), круглосуточно мониторящий обстановку в районе Красного моря, Аденского залива и Аравийского моря, сообщил, что в секторе Ормузского пролива отмечаются многочисленные сбои в работе радио- и навигационного оборудования, что может быть результатом целенаправленной постановки помех.Тегеран пока несколько занят другими вопросами и официальных комментариев не дает. Так какова же вероятность введения иранской блокады и где на этом, казалось бы, очевидном фарватере спрятаны огромные подводные камни? Для начала немного цифр и трендов, ибо именно из них растет большая политика.Ормузский пролив — это морская трасса между Персидским и Оманским заливами, в самой узкой части она имеет ширину всего 39 километров. С севера побережье полностью принадлежит Ирану, с юга на них смотрят Объединенные Арабские Эмираты и крошечная, но очень нефтеносная часть Султаната Оман. Дальше по южному побережью, если смотреть на юго-запад, располагаются Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт. Из этого перечня уже совершенно ясна главная мысль, добавим лишь, что все эти страны как бы заперты внутри "мешка" Персидского залива и выход в Мировой океан всего один — через Ормуз.Все понимают, что эта артерия не только водная, но и нефтетранспортная, однако ее значение в последние годы, особенно после ураганного наращивания собственной добычи Соединенными Штатами, постепенно снижается.Государственное управление энергетической информации США (EIA) сообщает, что еще 20 лет назад через пролив шло свыше 30 процентов всей мировой экспортной нефти, а если учитывать и продукты нефтепереработки, то все 40. Если говорить про региональные страны-производители, то указанный объем составлял около 90 процентов всей нефти, добытой в районе Персидского залива. Основными рынками сбыта являлись Соединенные Штаты, Европа и Япония. Доля персидской нефти в структуре национального потребления составляла соответственно 15, 25 и 70 процентов.По самым свежим данным, через Ормузский пролив ежесуточно проходит около 20 миллионов баррелей сырой нефти, а если конкретнее, то около 15 миллионов бочек сырой нефти и конденсата, а также пять миллионов баррелей продуктов переработки. С расширением присутствия и ростом производства через пролив стали дополнительно транспортировать порядка 20 процентов СПГ, выбрасываемого на рынки такими странами, как Катар. На его долю приходится 77,4 миллиона тонн, или 106 миллиардов кубометров, экспорта СПГ.К слову, это третье место в мире. Следом идет Россия, которая пока производит в два раза меньше.Крупнейшими покупателями иранских углеводородов по итогам прошлого года стали Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Естественно, что при подобной важности пролива все крупные импортеры находятся в тревожном ожидании галопирующих цен и образования дефицита предложения. Однако все не так просто. Потенциально Иран действительно может перекрыть морскую артерию, но только при условии, что этому не будут противодействовать страны Персидского залива. И если у ОАЭ морской флот составляют пограничные сторожевики, то у Саудовской Аравии есть семь фрегатов и девять корветов. ВМФ Ирана пятикратно больше, но тут уже встает вопрос, насколько далеко готов пойти Тегеран в ссоре не только с Израилем, но и с "Большой арабской тройкой". Тем более что за спиной арабов стоят США, которые уже топили персидские боевые корабли в ходе ирано-иракской войны.Перекрытие канала выгодно внешним производителям нефти, например России, Норвегии, Венесуэле и прочим. Уже сейчас эксперты считают, что в случае полной блокады мировые цены на нефть могут взлететь до 200, а то и 300 долларов за бочку, принося тем самым игрокам за пределами Ближнего Востока кратные незапланированные прибыли.Однако.Глупо думать, что эмбарго коснется только стран залива. Тут, как говорится, если помирать, то всем вместе. Та же Саудовская Аравия недавно подписала с США договор на поставку вооружений на 400 миллиардов долларов. Не будет продаж нефти, нечем будет платить американцам, у которых экспорт оружия за прошлый год принес 137 миллиардов — третья строчка экспортной выручки. Дальше логика событий достаточно ясна?Вряд ли иранскому гамбиту сильно обрадуются в Дели и особенно в Пекине. Частные китайские НПЗ выкупают девять из десяти бочек иранской нефти. Ее доля в энергобалансе КНР не критична, но потеря все равно будет достаточно болезненна, так как Китай и не думает сворачивать традиционную генерацию на базе углеводородов. Вздумай Иран взбрыкнуть, под вопрос сразу встанет 25-летнее соглашение, подписанное Тегераном и Пекином в 2021 году. В рамках него Китай обязуется вложить в персидскую экономику 400 миллиардов долларов, Иран же, со своей стороны, должен гарантировать надежные поставки нефти и нефтепродуктов.Кстати, здесь не стоит забывать, что Китай нефть покупает не только у Ирана, а еще и у арабов, так что эмбарго нанесет китайской экономике весьма увесистую оплеуху. И это на фоне торгового противостояния с США, у которых с энергоносителями полный порядок.Многие эксперты многозначительно вскидывают брови, мол, России очень выгодна радикализация курса Ирана, так как это позволит завалить федеральный бюджет деньгами. Но курс отечественной дипломатии, как обычно, мягок — Москва призывает всех успокоиться и не городить ракетный частокол поперек пролива. К тому же у нас традиционно нормальные отношения и с саудитами, и с ОАЭ, которые последние пять лет неукоснительно следуют договоренностям в рамках ОПЕК, что всецело устраивает Москву.Что касается сугубо региональных особенностей, арабские страны являются историческими оппонентами набирающему мощь Ирану, но в текущем вспыхнувшем противостоянии пока занимают нейтральную позицию. Введение эмбарго поставит их в положение, когда не останется другого выхода, кроме как начать давить Иран. Не в пользу Израиля, а в рамках соблюдения собственных интересов. Не стоит забывать и про Турцию, которая в усилении Тегерана видит угрозу собственным региональным интересам и точно будет рада уменьшению роста персидского влияния.Такой вот сложный клубок противоречий, потоков нефти, денег и геостратегических стремлений на крошечном участке карты. Поэтому, скорее всего, все угрозы перекрытия пролива ограничатся краткосрочными мероприятиями, что вызовет трепет рынков, но достаточно быстро все вернется к прежним схемам поставок. Цена тотального эмбарго слишком высока для всех, включая сам Иран.

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

иран, китай, опек, ормузский пролив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, аналитика, израиль