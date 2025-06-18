https://ria.ru/20250618/internet-2023673421.html

В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета

В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета - РИА Новости, 18.06.2025

В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета

Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает служба мониторинга интернета... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:49:00+03:00

2025-06-18T18:49:00+03:00

2025-06-18T18:49:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783067157_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_2ea5ac36815652d3d9ff42ce4d1dea82.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. Во вторник корреспондент РИА Новости передавал о проблемах с интернетом в Тегеране. "Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

https://ria.ru/20250615/irna-2023009422.html

https://ria.ru/20250618/izrail-2023521105.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте