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В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета - РИА Новости, 18.06.2025
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18:49 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/internet-2023673421.html
В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета
В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета - РИА Новости, 18.06.2025
В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета
Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает служба мониторинга интернета... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:49:00+03:00
2025-06-18T18:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
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дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. Во вторник корреспондент РИА Новости передавал о проблемах с интернетом в Тегеране. &quot;Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов&quot;, - говорится в сообщении организации в соцсети Х.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html
https://ria.ru/20250615/irna-2023009422.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета

NetBlocks: почти полное отключение интернета зафиксировали по всему Ирану

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал о проблемах с интернетом в Тегеране.
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17 июня, 11:28
«

"Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
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По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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