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Эксперт назвал внедрение ИИ важным элементом бизнес-среды - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:37 18.06.2025 (обновлено: 17:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ii-2023646888.html
Эксперт назвал внедрение ИИ важным элементом бизнес-среды
Эксперт назвал внедрение ИИ важным элементом бизнес-среды - РИА Новости, 18.06.2025
Эксперт назвал внедрение ИИ важным элементом бизнес-среды
Искусственный интеллект (ИИ) становится важным элементом бизнес-среды, все больше предпринимателей осознают его потенциал, но его внедрение остается непростой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:37:00+03:00
2025-06-18T17:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) становится важным элементом бизнес-среды, все больше предпринимателей осознают его потенциал, но его внедрение остается непростой задачей для многих, такое мнение высказал РИА Новости директор по информационным технологиям БКС банка Дмитрий Сыцко. "Сегодня искусственный интеллект (ИИ) становится важным элементом бизнес-среды России. Всё больше предпринимателей осознают его потенциал: ИИ способен ускорить процессы, снизить издержки, повысить качество клиентского сервиса и открыть новые источники прибыли. Причём это касается не только крупных корпораций, но и малого и среднего предпринимательства (МСП)",- сказал он в кулуарах ПМЭФ. Тем не менее, по его словам, "внедрение ИИ остаётся непростой задачей для многих". "На наш взгляд, корень проблемы - в самом подходе. ИИ - это не просто набор инструментов, которые можно "взять и применить". Это способ мышления, подход к работе и процессу. Ориентироваться исключительно на готовые публичные кейсы - значит, идти по чужому пути, не понимая, подходит ли он вам",- подчеркнул собеседник агентства. Он привел пример: кто-то, допустим, внедрил ИИ для автоматизации клиентского чата и сэкономил миллионы, но если у вас таких обращений десятки в месяц, подобное решение не окупится и станет лишь модной, но бессмысленной тратой. "Что же тогда действительно важно? Не искать кейсы, а готовить специалистов. Под ИИ-трансформацией следует понимать не столько техническое внедрение, сколько изменение культуры принятия решений. Гораздо продуктивнее научить менеджеров и сотрудников не только пользоваться ИИ-инструментами, но и видеть в повседневной деятельности задачи, которые можно эффективно решать с их помощью",- заключил Сыцко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html
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экономика, технологии, россия, ии
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, ИИ
Эксперт назвал внедрение ИИ важным элементом бизнес-среды

Директор БКС банка Сыцко: внедрение ИИ остается непростой задачей для многих

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) становится важным элементом бизнес-среды, все больше предпринимателей осознают его потенциал, но его внедрение остается непростой задачей для многих, такое мнение высказал РИА Новости директор по информационным технологиям БКС банка Дмитрий Сыцко.
"Сегодня искусственный интеллект (ИИ) становится важным элементом бизнес-среды России. Всё больше предпринимателей осознают его потенциал: ИИ способен ускорить процессы, снизить издержки, повысить качество клиентского сервиса и открыть новые источники прибыли. Причём это касается не только крупных корпораций, но и малого и среднего предпринимательства (МСП)",- сказал он в кулуарах ПМЭФ. Тем не менее, по его словам, "внедрение ИИ остаётся непростой задачей для многих".
Заместитель председателя правления Т-банка Вячеслав Цыганов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ
2 июня, 21:17
"На наш взгляд, корень проблемы - в самом подходе. ИИ - это не просто набор инструментов, которые можно "взять и применить". Это способ мышления, подход к работе и процессу. Ориентироваться исключительно на готовые публичные кейсы - значит, идти по чужому пути, не понимая, подходит ли он вам",- подчеркнул собеседник агентства.
Он привел пример: кто-то, допустим, внедрил ИИ для автоматизации клиентского чата и сэкономил миллионы, но если у вас таких обращений десятки в месяц, подобное решение не окупится и станет лишь модной, но бессмысленной тратой.
"Что же тогда действительно важно? Не искать кейсы, а готовить специалистов. Под ИИ-трансформацией следует понимать не столько техническое внедрение, сколько изменение культуры принятия решений. Гораздо продуктивнее научить менеджеров и сотрудников не только пользоваться ИИ-инструментами, но и видеть в повседневной деятельности задачи, которые можно эффективно решать с их помощью",- заключил Сыцко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияИИ
 
 
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