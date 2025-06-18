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ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:01 18.06.2025 (обновлено: 15:11 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/igra-2023596672.html
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей
Генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский сообщил, что ИРИ выделит на поддержку видеоигр 3,4 миллиарда рублей в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:01:00+03:00
2025-06-18T15:11:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
алексей гореславский
институт развития интернета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский сообщил, что ИРИ выделит на поддержку видеоигр 3,4 миллиарда рублей в 2025-2027 годах. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Одна из глобальных тенденций, которую мы наблюдаем - стагнация ААА-сегмента игр, на этом фоне уверенно показывает себя инди-рынок. Этот тот сектор игровой индустрии, с которым мы хотим работать и развивать. Например, недавно запустили специальный конкурс для небольших команд - конкурс прототипов видеоигр. И в целом ИРИ наращиваем поддержку игрового направления: в 2024 году поддержали проекты отечественных команд на 1,5 миллиарда рублей, победители недавно завершившегося конкурса получат 1,9 миллиарда. Таким образом, общая поддержка игровых проектов со стороны ИРИ в 2025-2027 годах составит порядка 3,4 миллиарда рублей", - сказал Гореславский в ходе ПМЭФ на сессии "Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?". Гореславский отметил, что это сравнительно небольшие суммы в мировом масштабе, но они позволят к 2030 году насытить рынок существенным количеством отечественных продуктов, добавив, что в России наблюдается рост игрового рынка, который по различным экспертным оценками сегодня составляет от 170 до 200 миллиардов рублей, а к 2030 году ожидается рост до 237 миллиардов рублей. При этом среднегодовой темп роста прогнозируется в 5% при общемировом в 3,1%. "В этом году в части игр и ПО Институт развития интернета поддержал 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров", - сообщили в пресс-службе ИРИ.
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экономика, технологии, россия, алексей гореславский, институт развития интернета
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Алексей Гореславский, Институт развития интернета
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей

ИРИ выделит на поддержку видеоигр 3,4 миллиарда рублей в 2025-2027 годах

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский сообщил, что ИРИ выделит на поддержку видеоигр 3,4 миллиарда рублей в 2025-2027 годах.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Одна из глобальных тенденций, которую мы наблюдаем - стагнация ААА-сегмента игр, на этом фоне уверенно показывает себя инди-рынок. Этот тот сектор игровой индустрии, с которым мы хотим работать и развивать. Например, недавно запустили специальный конкурс для небольших команд - конкурс прототипов видеоигр. И в целом ИРИ наращиваем поддержку игрового направления: в 2024 году поддержали проекты отечественных команд на 1,5 миллиарда рублей, победители недавно завершившегося конкурса получат 1,9 миллиарда. Таким образом, общая поддержка игровых проектов со стороны ИРИ в 2025-2027 годах составит порядка 3,4 миллиарда рублей", - сказал Гореславский в ходе ПМЭФ на сессии "Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?".
Гореславский отметил, что это сравнительно небольшие суммы в мировом масштабе, но они позволят к 2030 году насытить рынок существенным количеством отечественных продуктов, добавив, что в России наблюдается рост игрового рынка, который по различным экспертным оценками сегодня составляет от 170 до 200 миллиардов рублей, а к 2030 году ожидается рост до 237 миллиардов рублей. При этом среднегодовой темп роста прогнозируется в 5% при общемировом в 3,1%.
"В этом году в части игр и ПО Институт развития интернета поддержал 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров", - сообщили в пресс-службе ИРИ.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияАлексей ГореславскийИнститут развития интернета
 
 
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