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"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО - РИА Новости, 18.06.2025
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10:22 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/guardian-2023498744.html
"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО
"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО - РИА Новости, 18.06.2025
"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО
Европейские страны могут отправить вооруженные силы Североатлантического альянса на Украину без США, пишет Guardian. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:22:00+03:00
2025-06-18T10:22:00+03:00
украина
европа
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Европейские страны могут отправить вооруженные силы Североатлантического альянса на Украину без США, пишет Guardian."Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, таким образом Европа может подготовиться ко дню, когда ей придется действовать без участия Соединенных Штатов, например, в случае прекращения огня на Украине и последующей отправке туда западных сил или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250618/guardian-2023479070.html
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украина, европа, москва, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Европа, Москва, Сергей Лавров, НАТО, В мире
"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО

Guardian: Европа может отправить силы НАТО на Украину без США

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Европейские страны могут отправить вооруженные силы Североатлантического альянса на Украину без США, пишет Guardian.
«
"Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — говорится в публикации.
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Как указал обозреватель, таким образом Европа может подготовиться ко дню, когда ей придется действовать без участия Соединенных Штатов, например, в случае прекращения огня на Украине и последующей отправке туда западных сил или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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УкраинаЕвропаМоскваСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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