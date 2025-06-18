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СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 18.06.2025
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09:14 18.06.2025 (обновлено: 10:47 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/guardian-2023479070.html
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" выглядел раздосадованным, пишет Guardian. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:14:00+03:00
2025-06-18T10:47:00+03:00
в мире
канада
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
обострение отношений сша и ирана
g7
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" выглядел раздосадованным, пишет Guardian."Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников, чтобы они могли продержаться, пока Россия не будет готова к мирным переговорам", — говорится в публикации.В материале отметили, что план украинского политика встретиться с президентом США Дональдом Трампом сорвался из-за внезапного отъезда главы Белого дома.Кроме того, наложенное США вето на совместное заявление саммита по Украине оказалось ударом для Киева, подчеркнул автор статьи.Обозреватель также отметил, что украинские дипломаты были расстроены тем, что глава киевского режима приехал на мероприятие впустую, и сомневаются в целесообразности его поездки на предстоящий саммит НАТО.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
https://ria.ru/20250618/wsj-2023475055.html
https://ria.ru/20250617/bloomberg-2023332481.html
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html
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в мире, канада, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, обострение отношений сша и ирана, g7
В мире, Канада, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Обострение отношений США и Ирана, G7
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7

Guardian: Зеленский на саммите G7 выглядел печальным

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" выглядел раздосадованным, пишет Guardian.
«
"Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников, чтобы они могли продержаться, пока Россия не будет готова к мирным переговорам", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ сообщили о фиаско Зеленского на саммите G7
08:41
В материале отметили, что план украинского политика встретиться с президентом США Дональдом Трампом сорвался из-за внезапного отъезда главы Белого дома.
Кроме того, наложенное США вето на совместное заявление саммита по Украине оказалось ударом для Киева, подчеркнул автор статьи.
Обозреватель также отметил, что украинские дипломаты были расстроены тем, что глава киевского режима приехал на мероприятие впустую, и сомневаются в целесообразности его поездки на предстоящий саммит НАТО.
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Вчера, 14:35
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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В миреКанадаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийОбострение отношений США и ИранаG7
 
 
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