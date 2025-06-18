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В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках
В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках - РИА Новости, 18.06.2025
В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения главе СК России Александру Бастрыкину и главе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:08:00+03:00
2025-06-18T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения главе СК России Александру Бастрыкину и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить некоторые Telegram-каналы на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с российским законодательством, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас дать поручение провести проверку указанных Telegram-каналов на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в документе. Гусев отметил, что в его адрес в Госдуму поступили обращения, в которых сообщается о фактах скрытой деятельности наркоторговцев в чатах социальных сетей, в частности, в Telegram, где привлекаются так называемые "закладчики" для распространения наркотических веществ. Также, по его словам, обращает на себя внимание бездействие администраторов Telegram-каналов, которые не удаляют и не блокируют подобные объявления, несмотря на очевидные признаки их противоправного характера, что в свою очередь вызывает вопросы о возможном попустительстве или даже сговоре с лицами, занимающимися незаконной деятельностью. "Возмущает бездействие администраторов этих каналов. Они не удаляют и не блокируют подозрительные объявления, что наводит на мысль о возможном попустительстве. Или даже сговоре. Надо выяснить. Ведь это не просто объявления, это буквально ловушка для людей, которые ищут работу. Мы должны защитить наших граждан и остановить наркоторговцев", - сказал Гусев РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф
В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках
Гусев попросил проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения главе СК России Александру Бастрыкину и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить некоторые Telegram-каналы на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с российским законодательством, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас дать поручение провести проверку указанных Telegram-каналов на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в документе.
Гусев отметил, что в его адрес в Госдуму поступили обращения, в которых сообщается о фактах скрытой деятельности наркоторговцев в чатах социальных сетей, в частности, в Telegram, где привлекаются так называемые "закладчики" для распространения наркотических веществ.
Также, по его словам, обращает на себя внимание бездействие администраторов Telegram-каналов, которые не удаляют и не блокируют подобные объявления, несмотря на очевидные признаки их противоправного характера, что в свою очередь вызывает вопросы о возможном попустительстве или даже сговоре с лицами, занимающимися незаконной деятельностью.
"Возмущает бездействие администраторов этих каналов. Они не удаляют и не блокируют подозрительные объявления, что наводит на мысль о возможном попустительстве. Или даже сговоре. Надо выяснить. Ведь это не просто объявления, это буквально ловушка для людей, которые ищут работу. Мы должны защитить наших граждан и остановить наркоторговцев", - сказал Гусев РИА Новости.