https://ria.ru/20250618/gosduma-2023455569.html

В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках

В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках - РИА Новости, 18.06.2025

В ГД попросили проверить Telegram-каналы на наличие информации о наркотиках

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения главе СК России Александру Бастрыкину и главе... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:08:00+03:00

2025-06-18T04:08:00+03:00

2025-06-18T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения главе СК России Александру Бастрыкину и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить некоторые Telegram-каналы на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с российским законодательством, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас дать поручение провести проверку указанных Telegram-каналов на предмет наличия информации, связанной с распространением наркотических средств, и принять меры по ограничению доступа к данным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в документе. Гусев отметил, что в его адрес в Госдуму поступили обращения, в которых сообщается о фактах скрытой деятельности наркоторговцев в чатах социальных сетей, в частности, в Telegram, где привлекаются так называемые "закладчики" для распространения наркотических веществ. Также, по его словам, обращает на себя внимание бездействие администраторов Telegram-каналов, которые не удаляют и не блокируют подобные объявления, несмотря на очевидные признаки их противоправного характера, что в свою очередь вызывает вопросы о возможном попустительстве или даже сговоре с лицами, занимающимися незаконной деятельностью. "Возмущает бездействие администраторов этих каналов. Они не удаляют и не блокируют подозрительные объявления, что наводит на мысль о возможном попустительстве. Или даже сговоре. Надо выяснить. Ведь это не просто объявления, это буквально ловушка для людей, которые ищут работу. Мы должны защитить наших граждан и остановить наркоторговцев", - сказал Гусев РИА Новости.

https://ria.ru/20250506/sud-2015173753.html

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