https://ria.ru/20250618/gosduma-2023446484.html

В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки

В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки - РИА Новости, 18.06.2025

В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:09:00+03:00

2025-06-18T01:09:00+03:00

2025-06-18T01:09:00+03:00

общество

ипотека

яна лантратова

госдума рф

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности государственной поддержки для погашения ипотеки, в частности, чтобы это право смогли получить родители в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребёнок, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается установить право получения мер государственной поддержки по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) для гражданин Российской Федерации — матери или отца в возрасте до 26 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что речь идет о молодых родителях, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родился второй ребенок и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). "Целью законопроекта является усиление адресной поддержки молодых семей, повышение доступности жилья и стимулирование рождаемости среди молодежи, находящейся в социально и финансово уязвимом положении", – сказал Миронов РИА Новости. Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым, жилищные трудности и нехватка финансовых средств являются основными причинами, по которым россияне откладывают рождение детей. "Особенно остро эти проблемы ощущаются в молодых семьях. По этой причине ипотека становится единственным инструментом приобретения жилья, но сегодня она стоит дорого и тянет за собой серьёзную, а порой непосильную финансовую нагрузку на семейный бюджет", – подчеркнул лидер партии. Большинство молодых семей, по его словам, не имеют стабильного дохода и устойчивого социального положения, и нуждаются в поддержке со стороны государства. Кроме того Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что инициатива позволит молодым родителям сосредоточиться на воспитании детей, не опасаясь критической нагрузки из-за ипотеки. "Мы уверены, что предлагаемая нами мера поможет не только улучшить качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей", - сказала она. Депутат добавила, что каждая семья должна чувствовать надёжную поддержку государства, особенно когда речь идёт о таком важном вопросе, как рождение ребёнка и обеспечение комфортных условий для его жизни. "Необходимо помочь молодым людям строить своё будущее, не жертвуя при этом мечтой о детях и собственном доме", - подытожила Лантратова.

https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html

https://ria.ru/20250610/gosduma-2021909232.html

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ипотека, яна лантратова, госдума рф, вциом