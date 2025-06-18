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Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:50 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gonduras-2023708628.html
Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ
Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ
Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:50:00+03:00
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в налаживании контактов с представителями российских властей и бизнеса. "В первую очередь я планирую наладить связи с некоторыми представителями правительства, а также с компаниями из сельскохозяйственного сектора и сферы здравоохранения, чтобы установить первые контакты с Россией и определить имеющийся в нашем распоряжении потенциал для поддержания активного товарооборота между обеими странами", - заявил министр. Также он отметил, что исторически развитие российско-гондурасских отношений было затруднено из-за того, что эта центральноамериканская страна находится в "пространстве гегемонического доминирования США". Однако новое правительство Гондураса, находящееся у власти с 2022 года, проявляет активный интерес к налаживанию контактов с Россией и Китаем, а на международной арене выступает за движение в направлении многополярности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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гондурас, россия, китай
ПМЭФ-2025, Гондурас, Россия, Китай
Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ

Министр Сальгадо: Гондурас намерен на ПМЭФ наладить контакты с властями России

© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинПМЭФ 2025
ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
ПМЭФ 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в налаживании контактов с представителями российских властей и бизнеса.
«
"В первую очередь я планирую наладить связи с некоторыми представителями правительства, а также с компаниями из сельскохозяйственного сектора и сферы здравоохранения, чтобы установить первые контакты с Россией и определить имеющийся в нашем распоряжении потенциал для поддержания активного товарооборота между обеими странами", - заявил министр.
Также он отметил, что исторически развитие российско-гондурасских отношений было затруднено из-за того, что эта центральноамериканская страна находится в "пространстве гегемонического доминирования США". Однако новое правительство Гондураса, находящееся у власти с 2022 года, проявляет активный интерес к налаживанию контактов с Россией и Китаем, а на международной арене выступает за движение в направлении многополярности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Министр планирования Гондураса рассказал о планах страны стать членом БРИКС
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ПМЭФ-2025ГондурасРоссияКитай
 
 
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