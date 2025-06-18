https://ria.ru/20250618/gonduras-2023708628.html

Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ

Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ

Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в РИА Новости, 18.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в налаживании контактов с представителями российских властей и бизнеса. "В первую очередь я планирую наладить связи с некоторыми представителями правительства, а также с компаниями из сельскохозяйственного сектора и сферы здравоохранения, чтобы установить первые контакты с Россией и определить имеющийся в нашем распоряжении потенциал для поддержания активного товарооборота между обеими странами", - заявил министр. Также он отметил, что исторически развитие российско-гондурасских отношений было затруднено из-за того, что эта центральноамериканская страна находится в "пространстве гегемонического доминирования США". Однако новое правительство Гондураса, находящееся у власти с 2022 года, проявляет активный интерес к налаживанию контактов с Россией и Китаем, а на международной арене выступает за движение в направлении многополярности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gonduras-2023707926.html

гондурас

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гондурас, россия, китай