Министр стратегического планирования Гондураса рассказал о планах на ПМЭФ
Министр Сальгадо: Гондурас намерен на ПМЭФ наладить контакты с властями России
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинПМЭФ 2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
ПМЭФ 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в рамках форума его первостепенная задача заключаются в налаживании контактов с представителями российских властей и бизнеса.
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"В первую очередь я планирую наладить связи с некоторыми представителями правительства, а также с компаниями из сельскохозяйственного сектора и сферы здравоохранения, чтобы установить первые контакты с Россией и определить имеющийся в нашем распоряжении потенциал для поддержания активного товарооборота между обеими странами", - заявил министр.
Также он отметил, что исторически развитие российско-гондурасских отношений было затруднено из-за того, что эта центральноамериканская страна находится в "пространстве гегемонического доминирования США". Однако новое правительство Гондураса, находящееся у власти с 2022 года, проявляет активный интерес к налаживанию контактов с Россией и Китаем, а на международной арене выступает за движение в направлении многополярности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.