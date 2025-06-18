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"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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14:18 18.06.2025 (обновлено: 17:51 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/glonass-2023631712.html
"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО
"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО - РИА Новости, 18.06.2025
"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО
АО "ГЛОНАСС" уже в этом году запустит первую в России и в мире единую национальную цифровую платформу мгновенного оповещения экстренных служб и близких людей о... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:18:00+03:00
2025-06-18T17:51:00+03:00
общество
технологии
россия
алексей райкевич
эра-глонасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" уже в этом году запустит первую в России и в мире единую национальную цифровую платформу мгновенного оповещения экстренных служб и близких людей о чрезвычайных ситуациях с помощью компактных носимых персональных устройств для пожилых людей и ветеранов СВО, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава компании Алексей Райкевич. "Система "Социальный ГЛОНАСС" - это такие браслеты или кулоны с ГЛОНАСС‑модулем, которые позволяют выполнить ручной или автоматический вызов экстренных служб, при этом доступно автоматическое определение падения человека или фиксация голосовых команд человека с распознаванием с помощью искусственного интеллекта. Мы планируем запустить платформу в 2025 году", - рассказал Райкевич. Он уточнил, что более 25 миллионов россиян – люди старше 65 лет, при этом треть из них живут в одиночестве. "60% падений и внезапного ухудшения здоровья остаются незамеченными без автоматического SOS-оповещения. При получении травм, потере памяти эта категория граждан не защищена, что увеличивает риски для жизни и здоровья, в итоге негативно сказывается на качестве жизни и снижает ее продолжительность", - отметил глава компании. Он добавил, что "ветераны СВО, получившие травмы и увечья, нуждаются в экстренной помощи с применением максимально простых в использовании устройств, без необходимости совершать звонок по мобильному телефону и разъяснению местоположения и проблематики". "Скорость реагирования снижает риски получения осложнений, увеличивает шансы на спасение жизни при внезапном ухудшении здоровья, потере сознания", - заключил Райкевич. "ЭРА-ГЛОНАСС" - система аварийного оповещения на транспорте, которая уже интегрирована со всеми действующими региональными системами-112 и в автоматическом режиме в среднем за 19 секунд передает спасателям координаты автомобилей, попавших в дорожные аварии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250531/tsentr-2020113279.html
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общество, технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
Общество, Технологии, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО

"ЭРА-ГЛОНАСС" станет экстренной платформой поддержки пенсионеров и ветеранов СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Райкевич на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Алексей Райкевич на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Райкевич на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" уже в этом году запустит первую в России и в мире единую национальную цифровую платформу мгновенного оповещения экстренных служб и близких людей о чрезвычайных ситуациях с помощью компактных носимых персональных устройств для пожилых людей и ветеранов СВО, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава компании Алексей Райкевич.
"Система "Социальный ГЛОНАСС" - это такие браслеты или кулоны с ГЛОНАСС‑модулем, которые позволяют выполнить ручной или автоматический вызов экстренных служб, при этом доступно автоматическое определение падения человека или фиксация голосовых команд человека с распознаванием с помощью искусственного интеллекта. Мы планируем запустить платформу в 2025 году", - рассказал Райкевич.
В Калужской области развернут центр мониторинга беспилотников - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников
31 мая, 11:09
Он уточнил, что более 25 миллионов россиян – люди старше 65 лет, при этом треть из них живут в одиночестве.
"60% падений и внезапного ухудшения здоровья остаются незамеченными без автоматического SOS-оповещения. При получении травм, потере памяти эта категория граждан не защищена, что увеличивает риски для жизни и здоровья, в итоге негативно сказывается на качестве жизни и снижает ее продолжительность", - отметил глава компании.
Он добавил, что "ветераны СВО, получившие травмы и увечья, нуждаются в экстренной помощи с применением максимально простых в использовании устройств, без необходимости совершать звонок по мобильному телефону и разъяснению местоположения и проблематики".
"Скорость реагирования снижает риски получения осложнений, увеличивает шансы на спасение жизни при внезапном ухудшении здоровья, потере сознания", - заключил Райкевич.
"ЭРА-ГЛОНАСС" - система аварийного оповещения на транспорте, которая уже интегрирована со всеми действующими региональными системами-112 и в автоматическом режиме в среднем за 19 секунд передает спасателям координаты автомобилей, попавших в дорожные аварии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 05:25
 
ОбществоТехнологииРоссияАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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