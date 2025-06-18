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ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:17 18.06.2025 (обновлено: 15:18 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/glonass-2023601423.html
ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения
ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения - РИА Новости, 18.06.2025
ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения
АО "ГЛОНАСС" разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения, применение которой особенно актуально в агропромышленном секторе,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:17:00+03:00
2025-06-18T15:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
воронежская область
москва
алексей райкевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения, применение которой особенно актуально в агропромышленном секторе, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава компании Алексей Райкевич. "Траекторное управление техникой с сантиметровой точностью особенно актуально для сельскохозяйственной и дорожно-строительной отрасли. Это достигается благодаря технологии высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и Госкорпорации "Роскосмос", уникальным алгоритмам управления техникой, которые компенсируют все технические особенности тяжелых производственных машин, обеспечивая точность движения", - сказал Райкевич. Он объяснил, что для отрасли сельского хозяйства такие технологии применяются на всем цикле растениеводства. "Система помогает эффективно проводить полный цикл сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы, посева до сбора урожая. Значительно повышается эффективность и точность выполнения технологических операций, при этом снижается нагрузка на оператора машины", - добавил глава компании. Райкевич уточнил, что успешное тестирование системы для сельскохозяйственной техники проведено в Воронежской области в мае, а в Москве на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии – в июне. Кроме того, по его словам, система может быть активно использована при проведении дорожно-строительных работ, что особенно актуально при укладке дорожного полотна. На первом этапе планируется оснащение катков, что позволит повысить качество и точность выполнения всех технологических операций с минимальным участием человека. Далее планируется расширить функции управления не только траекторией, но и скоростью движения техники, что позволит реализовать задачи полной автоматизации специальной производственной техники. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, воронежская область, москва, алексей райкевич, роскосмос
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Воронежская область, Москва, Алексей Райкевич, Роскосмос
ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения

ГЛОНАСС разработал и тестирует российскую систему высокоточного автовождения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд АО "Глонасс"
Стенд АО Глонасс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд АО "Глонасс". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения, применение которой особенно актуально в агропромышленном секторе, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава компании Алексей Райкевич.
«
"Траекторное управление техникой с сантиметровой точностью особенно актуально для сельскохозяйственной и дорожно-строительной отрасли. Это достигается благодаря технологии высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и Госкорпорации "Роскосмос", уникальным алгоритмам управления техникой, которые компенсируют все технические особенности тяжелых производственных машин, обеспечивая точность движения", - сказал Райкевич.
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Он объяснил, что для отрасли сельского хозяйства такие технологии применяются на всем цикле растениеводства.
«
"Система помогает эффективно проводить полный цикл сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы, посева до сбора урожая. Значительно повышается эффективность и точность выполнения технологических операций, при этом снижается нагрузка на оператора машины", - добавил глава компании.
Райкевич уточнил, что успешное тестирование системы для сельскохозяйственной техники проведено в Воронежской области в мае, а в Москве на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии – в июне.
Кроме того, по его словам, система может быть активно использована при проведении дорожно-строительных работ, что особенно актуально при укладке дорожного полотна. На первом этапе планируется оснащение катков, что позволит повысить качество и точность выполнения всех технологических операций с минимальным участием человека.
Далее планируется расширить функции управления не только траекторией, но и скоростью движения техники, что позволит реализовать задачи полной автоматизации специальной производственной техники.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииВоронежская областьМоскваАлексей РайкевичРоскосмос
 
 
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