https://ria.ru/20250618/glonass-2023601423.html

ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения

ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения - РИА Новости, 18.06.2025

ГЛОНАСС разработал систему высокоточного автовождения

АО "ГЛОНАСС" разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения, применение которой особенно актуально в агропромышленном секторе,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:17:00+03:00

2025-06-18T15:17:00+03:00

2025-06-18T15:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения, применение которой особенно актуально в агропромышленном секторе, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава компании Алексей Райкевич. "Траекторное управление техникой с сантиметровой точностью особенно актуально для сельскохозяйственной и дорожно-строительной отрасли. Это достигается благодаря технологии высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и Госкорпорации "Роскосмос", уникальным алгоритмам управления техникой, которые компенсируют все технические особенности тяжелых производственных машин, обеспечивая точность движения", - сказал Райкевич. Он объяснил, что для отрасли сельского хозяйства такие технологии применяются на всем цикле растениеводства. "Система помогает эффективно проводить полный цикл сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы, посева до сбора урожая. Значительно повышается эффективность и точность выполнения технологических операций, при этом снижается нагрузка на оператора машины", - добавил глава компании. Райкевич уточнил, что успешное тестирование системы для сельскохозяйственной техники проведено в Воронежской области в мае, а в Москве на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии – в июне. Кроме того, по его словам, система может быть активно использована при проведении дорожно-строительных работ, что особенно актуально при укладке дорожного полотна. На первом этапе планируется оснащение катков, что позволит повысить качество и точность выполнения всех технологических операций с минимальным участием человека. Далее планируется расширить функции управления не только траекторией, но и скоростью движения техники, что позволит реализовать задачи полной автоматизации специальной производственной техники. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250603/tochnost-2020720042.html

https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023459686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, воронежская область, москва, алексей райкевич, роскосмос