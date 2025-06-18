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Глазьев: 80% импорта можно заместить на базе Союзного государства
Глазьев: 80% импорта можно заместить на базе Союзного государства - РИА Новости, 18.06.2025
Глазьев: 80% импорта можно заместить на базе Союзного государства
Возможно заместить до 80% импортной продукции на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:15:00+03:00
2025-06-18T14:15:00+03:00
2025-06-18T14:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Возможно заместить до 80% импортной продукции на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев в ходе сессии "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "По оценкам специалистов, до 80% импортной продукции мы могли бы заместить на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства", – сказал Глазьев. По его словам, этому препятствуют в первую очередь не санкции, а кредитная политика в отношении бизнеса. "Если брать негативное влияние санкций, то расчеты макроэкономистов уже показывают, что по сравнению с потенциалом максимального выпуска продукции, который могли бы иметь, мы примерно 80% теряем из-за того, что нет кредитов в экономике, завышенной процентной ставки, невозможности взять кредиты для этого же "масштабирования". И лишь 20% это, собственно, роль санкций", – добавил Глазьев. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. ПМЭФ проходит 18 - 21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.
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экономика, россия, москва, сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Россия, Москва, Сергей Глазьев
Глазьев: 80% импорта можно заместить на базе Союзного государства
Глазьев: на технической базе Союзного государства можно заместить 80% импорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Возможно заместить до 80% импортной продукции на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев в ходе сессии "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"По оценкам специалистов, до 80% импортной продукции мы могли бы заместить на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства", – сказал Глазьев.
По его словам, этому препятствуют в первую очередь не санкции, а кредитная политика в отношении бизнеса. "Если брать негативное влияние санкций, то расчеты макроэкономистов уже показывают, что по сравнению с потенциалом максимального выпуска продукции, который могли бы иметь, мы примерно 80% теряем из-за того, что нет кредитов в экономике, завышенной процентной ставки, невозможности взять кредиты для этого же "масштабирования". И лишь 20% это, собственно, роль санкций", – добавил Глазьев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ПМЭФ проходит 18 - 21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.