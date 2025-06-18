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Главы мировых информагентств посетили концерт перед встречей с Путиным
Главы мировых информагентств посетили концерт перед встречей с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
Главы мировых информагентств посетили концерт перед встречей с Путиным
Главы международных информагентств посетили концерт в петербургской консерватории перед общением с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:25:00+03:00
2025-06-18T23:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Главы международных информагентств посетили концерт в петербургской консерватории перед общением с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее Путин осмотрел обновлённое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом симфонического оркестра и хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Васильева. Хуснуллин, утвердительно ответил на вопрос, посетили ли главы мировых информагентств концерт в консерватории вместе с Путиным. "Некоторые из них говорили "браво" и активно хлопали", - добавил Хуснуллин. В среду у главы государства запланировано общение с представителями международных информагентств. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы", отметили в Кремле накануне.
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Путин в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге
Путин в Петербурге посетил консерваторию имени Римского-Корсакова, историческое здание которой было на реконструкции с 2015-го.
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ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Алексей Васильев, Общество
Главы мировых информагентств посетили концерт перед встречей с Путиным
Главы мировых информагентств посетили консерваторию перед встречей с Путиным