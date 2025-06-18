Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham
Глава РФПИ Дмитриев провел бизнес-завтрак с членами AmCham на ПМЭФ
© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramКирилл Дмитриев во время бизнес-завтрака с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025
Кирилл Дмитриев во время бизнес-завтрака с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X сообщил о проведении делового завтрака с членами Американской торговой палаты в России (AmCham) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пост о бизнес-завтраке он разместил и в своем русскоязычном Telegram-канале.
"Продолжаем диалог Россия-США и сотрудничество с иностранным бизнесом. Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями", - отмечается в сообщении.
AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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