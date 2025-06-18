https://ria.ru/20250618/glava-2023556191.html

Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham

Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham - РИА Новости, 18.06.2025

Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:56:00+03:00

2025-06-18T12:56:00+03:00

2025-06-18T13:46:00+03:00

пмэф-2025

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кирилл дмитриев

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X сообщил о проведении делового завтрака с членами Американской торговой палаты в России (AmCham) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Провел бизнес-завтрак с членами AmCham на ПМЭФ", - написал Дмитриев. Глава РФПИ добавил, что AmCham объединяет более 150 американских компаний, эти компании продолжают успешно работать в России, 70% из них на протяжении более 25 лет. Пост о бизнес-завтраке он разместил и в своем русскоязычном Telegram-канале. "Продолжаем диалог Россия-США и сотрудничество с иностранным бизнесом. Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями", - отмечается в сообщении. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2009021959.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, кирилл дмитриев, amcham, российский фонд прямых инвестиций