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Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:56 18.06.2025 (обновлено: 13:46 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/glava-2023556191.html
Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham
Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:56:00+03:00
2025-06-18T13:46:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
кирилл дмитриев
amcham
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X сообщил о проведении делового завтрака с членами Американской торговой палаты в России (AmCham) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Провел бизнес-завтрак с членами AmCham на ПМЭФ", - написал Дмитриев. Глава РФПИ добавил, что AmCham объединяет более 150 американских компаний, эти компании продолжают успешно работать в России, 70% из них на протяжении более 25 лет. Пост о бизнес-завтраке он разместил и в своем русскоязычном Telegram-канале. "Продолжаем диалог Россия-США и сотрудничество с иностранным бизнесом. Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями", - отмечается в сообщении. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2009021959.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html
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экономика, россия, кирилл дмитриев, amcham, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, AmCham, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ провел бизнес-завтрак с членами AmCham

Глава РФПИ Дмитриев провел бизнес-завтрак с членами AmCham на ПМЭФ

© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramКирилл Дмитриев во время бизнес-завтрака с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025
Кирилл Дмитриев во время бизнес-завтрака с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Кирилл Дмитриев/Telegram
Кирилл Дмитриев во время бизнес-завтрака с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X сообщил о проведении делового завтрака с членами Американской торговой палаты в России (AmCham) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Провел бизнес-завтрак с членами AmCham на ПМЭФ", - написал Дмитриев.
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Глава РФПИ Дмитриев рассказал о важности диалога России и США
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Глава РФПИ добавил, что AmCham объединяет более 150 американских компаний, эти компании продолжают успешно работать в России, 70% из них на протяжении более 25 лет.
Пост о бизнес-завтраке он разместил и в своем русскоязычном Telegram-канале.
"Продолжаем диалог Россия-США и сотрудничество с иностранным бизнесом. Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями", - отмечается в сообщении.
AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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