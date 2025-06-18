https://ria.ru/20250618/glava-2023450472.html

Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии

Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии - РИА Новости, 18.06.2025

Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии

Разведка на севере Якутии геологически рискованна, но может открыть большие перспективы газоносности региона с выходом к Северному морскому пути, заявил в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:17:00+03:00

2025-06-18T02:17:00+03:00

2025-06-18T02:17:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49118/74/491187402_0:453:2000:1578_1920x0_80_0_0_5117713c86d5fb0777c97459b973973d.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разведка на севере Якутии геологически рискованна, но может открыть большие перспективы газоносности региона с выходом к Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Все десять объектов углеводородного сырья в рамках "Геологии: Возрождение легенды - 2" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути. И тогда туда придут недропользователи", - сказал он. Казанов отметил, что основное для Роснедр в рамках федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" - это выполнять те работы по поиску полезных ископаемых, на которые по каким-то причинам не идут компании. Как правило, это работы ранних стадий, с высокими геологическими рисками, в новых с точки зрения освоения регионах. Также при постановке работ ведомство ориентируется на то, чтобы обеспечить долгую жизнь действующих центров добычи. "К примеру, в центральной Якутии запускается золото-медно-вольфрамовое месторождение Агылки, которое, по нашей оценке, станет основным российским центром добычи дефицитного вольфрама. И уже сейчас мы понимаем, что ему через определенное время понадобится резервная ресурсная база. Поэтому мы уже сейчас начинаем геологоразведку там, чтобы эту базу обеспечить", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

https://ria.ru/20250612/rosnedra--2022500734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)