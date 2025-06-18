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Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии
Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии - РИА Новости, 18.06.2025
Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии
Разведка на севере Якутии геологически рискованна, но может открыть большие перспективы газоносности региона с выходом к Северному морскому пути, заявил в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:17:00+03:00
2025-06-18T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разведка на севере Якутии геологически рискованна, но может открыть большие перспективы газоносности региона с выходом к Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Все десять объектов углеводородного сырья в рамках "Геологии: Возрождение легенды - 2" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути. И тогда туда придут недропользователи", - сказал он. Казанов отметил, что основное для Роснедр в рамках федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" - это выполнять те работы по поиску полезных ископаемых, на которые по каким-то причинам не идут компании. Как правило, это работы ранних стадий, с высокими геологическими рисками, в новых с точки зрения освоения регионах. Также при постановке работ ведомство ориентируется на то, чтобы обеспечить долгую жизнь действующих центров добычи. "К примеру, в центральной Якутии запускается золото-медно-вольфрамовое месторождение Агылки, которое, по нашей оценке, станет основным российским центром добычи дефицитного вольфрама. И уже сейчас мы понимаем, что ему через определенное время понадобится резервная ресурсная база. Поэтому мы уже сейчас начинаем геологоразведку там, чтобы эту базу обеспечить", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
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экономика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Глава Роснедр рассказал о перспективах геологоразведки в Якутии
Казанов: разведка в Якутии может открыть перспективы газоносности региона
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разведка на севере Якутии геологически рискованна, но может открыть большие перспективы газоносности региона с выходом к Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
"Все десять объектов углеводородного сырья в рамках "Геологии: Возрождение легенды - 2" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути. И тогда туда придут недропользователи", - сказал он.
Казанов отметил, что основное для Роснедр
в рамках федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" - это выполнять те работы по поиску полезных ископаемых, на которые по каким-то причинам не идут компании. Как правило, это работы ранних стадий, с высокими геологическими рисками, в новых с точки зрения освоения регионах.
Также при постановке работ ведомство ориентируется на то, чтобы обеспечить долгую жизнь действующих центров добычи.
"К примеру, в центральной Якутии запускается золото-медно-вольфрамовое месторождение Агылки, которое, по нашей оценке, станет основным российским центром добычи дефицитного вольфрама. И уже сейчас мы понимаем, что ему через определенное время понадобится резервная ресурсная база. Поэтому мы уже сейчас начинаем геологоразведку там, чтобы эту базу обеспечить", - добавил Казанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.