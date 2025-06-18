Гутерреш призвал избегать интернационализации конфликта Ирана и Израиля
Гутерреш призвал избегать интернационализации конфликта на Ближнем Востоке
© Фото : Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
© Фото : Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможным вмешательством США в военный конфликт Ирана и Израиля, призывает избегать его "интернационализации", сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану
13 июня, 08:44
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял журналистам, что не исключает возможность нанесения удара силами США по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.