https://ria.ru/20250618/gensek-2023695966.html

Гутерреш призвал избегать интернационализации конфликта Ирана и Израиля

Гутерреш призвал избегать интернационализации конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

Гутерреш призвал избегать интернационализации конфликта Ирана и Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможным вмешательством США в военный конфликт Ирана и Израиля, призывает избегать его... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:28:00+03:00

2025-06-18T20:28:00+03:00

2025-06-18T20:28:00+03:00

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ООН, 18 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможным вмешательством США в военный конфликт Ирана и Израиля, призывает избегать его "интернационализации", сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "Очевидно, что он (генсек организации Гутерреш - ред.) очень обеспокоен, и его решительный призыв заключается в том, чтобы избежать дальнейшей интернационализации этого конфликта", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял журналистам, что не исключает возможность нанесения удара силами США по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/oon-2022597936.html

https://ria.ru/20250618/vostok-2023472557.html

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