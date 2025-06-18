https://ria.ru/20250618/gd-2023499880.html

ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС

ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС - РИА Новости, 18.06.2025

ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:28:00+03:00

2025-06-18T10:28:00+03:00

2025-06-18T10:28:00+03:00

общество

россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис ОМС, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в РФ добровольного медицинского страхования, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном медицинском страховании", - сказано в сопроводительных документах. В пояснительной записке уточняется, что, если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки. Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС. По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, лдпр