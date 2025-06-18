Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/gd-2023499880.html
ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС
ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС - РИА Новости, 18.06.2025
ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:28:00+03:00
2025-06-18T10:28:00+03:00
общество
россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис ОМС, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в РФ добровольного медицинского страхования, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном медицинском страховании", - сказано в сопроводительных документах. В пояснительной записке уточняется, что, если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки. Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС. По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.
https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, лдпр
Общество, Россия, ЛДПР
ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС

ЛДПР предложила депортировать иностранцев без действующего полиса ОМС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис ОМС, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в РФ добровольного медицинского страхования, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном медицинском страховании", - сказано в сопроводительных документах.
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию
11 июня, 11:50
В пояснительной записке уточняется, что, если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки.
Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.
По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
3 июня, 17:03
 
ОбществоРоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала