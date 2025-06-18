https://ria.ru/20250618/g7-2023431762.html

Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась

Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась - РИА Новости, 18.06.2025

Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась

Выражение "испанский стыд" пора менять на "канадский стыд" — это то же самое, только дело происходит в канадской глуши, кругом бегают медведи и Зеленский... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:02:00+03:00

аналитика

россия

сша

канада

эммануэль макрон

джастин трюдо

мария захарова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Выражение "испанский стыд" пора менять на "канадский стыд" — это то же самое, только дело происходит в канадской глуши, кругом бегают медведи и Зеленский. Да-да, это мы о саммите "Большой семерки", который прошел в городке с непроизносимым названием и закончился оглушительным провалом.Вообще-то, канадцам к позору не привыкать. Семь лет назад в стране кленовых листьев и русских хоккеистов тоже проходили посиделки G7 и тоже приезжал Трамп — тогда 45-й президент США.Дональд явился позже всех, потребовал, чтобы на следующий саммит обязательно пригласили Россию, отказался подписывать коммюнике "Семерки", обозвал Джастина Трюдо — наследного премьер-министра Канады — "слабым и бесчестным человеком" и уехал задолго до окончания саммита. Ошеломленные присутствующие еще не успели дожевать официальные тарталетки, а президент США уже летел в Сингапур, всем своим видом демонстрируя, что у него есть дела поважнее.Сейчас в Канаде очень суетились, чтобы не опозориться еще раз. Убрали из встреч с Трампом все упоминания Украины, отогнали местных медведей (они в здешней глуши творят что хотят), велели Зеленскому прилететь попозже, чтобы не раздражать.Придумали максимально нейтральную повестку междусобойчика — в сущности, она свелась к тому, что западные лидеры ныли и клянчили послаблений в череде адских трамповских "тарифов и пошлин". В общем, сделали все, чтобы упаси бог не разгневать своего властелина.Но ничего не сработало. Трамп с порога возмутился тем, что собрания "Семерки" проходят без России, потребовал ее возвращения и заявил, что российско-украинского конфликта не случилось бы, если бы Москва была в клубе. Позднее его спросили, как он смотрит на приглашение Китая, — тот ответил, что не имеет ничего против.Трамп наотрез отказался поддержать усиление антироссийских санкций, а о военной поддержке "коалиции желающих" просто побоялись спрашивать: президент США — человек горячий. То есть провалилась главная затея европейцев — навалиться на Трампа всей бандой и втянуть его в противостояние с Россией.Зеленский все это время просидел где-то в закутке тихо, как мышь под веником. К американскому лидеру его так и не подвели.Заметно разозленный политическими домогательствами Трамп бросил своих коллег и покинул саммит раньше времени. "Это он, наверное, поехал порешать кризис на Ближнем Востоке", — робко предположил струхнувший Макрон.И тут же верному партнеру Зеленского прилетела звонкая пощечина от президента США: "Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! — загремел Трамп в соцсети. — Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Все гораздо более серьезно. <...> Умышленно или нет — Эммануэль все всегда понимает неправильно".Макрон пошел к Зеленскому в закуток вместе плакать и искать в словах президента Соединенных Штатов "положительные сигналы". Возможно, они что-то там даже нашли.Что же так разозлило Трампа на встрече с коллегами? Ну понятно, в первую очередь отсутствие представителей России. Человек соскучился по нормальному диалогу.А во вторую, вероятно, озвученная накануне информация от российской СВР, что его соратники по "Семерке" собираются организовать отвратительную провокацию против американских военных.Наши разведчики подробно объяснили схему задуманной интриги: европейцы заранее запаслись старыми советскими ракетами и собираются шарахнуть ими по судну США во время учений НАТО на Балтике, обвинив в этом Россию.Представьте себе эту картину: Стармер, Мерц, Макрон планируют провокацию по типу взрыва на крейсере "Мэн". Они собираются убить десятки и сотни американцев, чтобы втащить США в ядерную войну с Россией — войну, которая в обязательном порядке уничтожит Штаты и погубит еще миллионы американцев. И с такими мыслями они нагло смотрят в глаза Трампу, жмут ему руку, льстят, заискивают, просят то и это, выцыганивают льготный режим пошлин и клянчат денег.Трамп на эту дешевую разводку не купился и, не в силах сдержать раздражение, полетел домой. Тем временем либеральная пресса с горечью констатировала, что американский президент "продемонстрировал свое отвращение к коллективным западным ценностям", а смышленое агентство "Рейтер" моментально подметило, что "администрация США остановила работу над стратегией давления на Россию".Единственный результат саммита заключается в том, что европейцам не удалось обмануть Трампа. Третья мировая отменяется — во всяком случае, в Европе. Самый могущественный член "Семерки" продолжит разорять остальных тарифами и пошлинами. Сами себя они будут разорять антироссийскими санкциями: ущерб от них настолько огромен, что страны G7 решили не снижать потолок цен на российскую нефть."Зафиксирован самострел", — подвела итоги канадского междусобойчика Мария Захарова.Ну и смешно, конечно, вспоминать сейчас про хваленое единство Запада. Ау, где оно? Видно, медведи канадские съели. Спасибо вам, гризли из Кананаскиса!

https://ria.ru/20250617/tramp-2023365359.html

https://ria.ru/20250617/makron-2023277852.html

https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html

https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, россия, сша, канада, эммануэль макрон, джастин трюдо, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), g7, нато, обострение отношений сша и ирана