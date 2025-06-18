Рейтинг@Mail.ru
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.06.2025 (обновлено: 08:02 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/g7-2023431762.html
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась - РИА Новости, 18.06.2025
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
Выражение "испанский стыд" пора менять на "канадский стыд" — это то же самое, только дело происходит в канадской глуши, кругом бегают медведи и Зеленский... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:00:00+03:00
2025-06-18T08:02:00+03:00
аналитика
россия
сша
канада
эммануэль макрон
джастин трюдо
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023408541_0:24:1909:1098_1920x0_80_0_0_2dc6ed121bbaa5126f3ac456e65ee364.jpg
Выражение "испанский стыд" пора менять на "канадский стыд" — это то же самое, только дело происходит в канадской глуши, кругом бегают медведи и Зеленский. Да-да, это мы о саммите "Большой семерки", который прошел в городке с непроизносимым названием и закончился оглушительным провалом.Вообще-то, канадцам к позору не привыкать. Семь лет назад в стране кленовых листьев и русских хоккеистов тоже проходили посиделки G7 и тоже приезжал Трамп — тогда 45-й президент США.Дональд явился позже всех, потребовал, чтобы на следующий саммит обязательно пригласили Россию, отказался подписывать коммюнике "Семерки", обозвал Джастина Трюдо — наследного премьер-министра Канады — "слабым и бесчестным человеком" и уехал задолго до окончания саммита. Ошеломленные присутствующие еще не успели дожевать официальные тарталетки, а президент США уже летел в Сингапур, всем своим видом демонстрируя, что у него есть дела поважнее.Сейчас в Канаде очень суетились, чтобы не опозориться еще раз. Убрали из встреч с Трампом все упоминания Украины, отогнали местных медведей (они в здешней глуши творят что хотят), велели Зеленскому прилететь попозже, чтобы не раздражать.Придумали максимально нейтральную повестку междусобойчика — в сущности, она свелась к тому, что западные лидеры ныли и клянчили послаблений в череде адских трамповских "тарифов и пошлин". В общем, сделали все, чтобы упаси бог не разгневать своего властелина.Но ничего не сработало. Трамп с порога возмутился тем, что собрания "Семерки" проходят без России, потребовал ее возвращения и заявил, что российско-украинского конфликта не случилось бы, если бы Москва была в клубе. Позднее его спросили, как он смотрит на приглашение Китая, — тот ответил, что не имеет ничего против.Трамп наотрез отказался поддержать усиление антироссийских санкций, а о военной поддержке "коалиции желающих" просто побоялись спрашивать: президент США — человек горячий. То есть провалилась главная затея европейцев — навалиться на Трампа всей бандой и втянуть его в противостояние с Россией.Зеленский все это время просидел где-то в закутке тихо, как мышь под веником. К американскому лидеру его так и не подвели.Заметно разозленный политическими домогательствами Трамп бросил своих коллег и покинул саммит раньше времени. "Это он, наверное, поехал порешать кризис на Ближнем Востоке", — робко предположил струхнувший Макрон.И тут же верному партнеру Зеленского прилетела звонкая пощечина от президента США: "Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! — загремел Трамп в соцсети. — Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Все гораздо более серьезно. &lt;...&gt; Умышленно или нет — Эммануэль все всегда понимает неправильно".Макрон пошел к Зеленскому в закуток вместе плакать и искать в словах президента Соединенных Штатов "положительные сигналы". Возможно, они что-то там даже нашли.Что же так разозлило Трампа на встрече с коллегами? Ну понятно, в первую очередь отсутствие представителей России. Человек соскучился по нормальному диалогу.А во вторую, вероятно, озвученная накануне информация от российской СВР, что его соратники по "Семерке" собираются организовать отвратительную провокацию против американских военных.Наши разведчики подробно объяснили схему задуманной интриги: европейцы заранее запаслись старыми советскими ракетами и собираются шарахнуть ими по судну США во время учений НАТО на Балтике, обвинив в этом Россию.Представьте себе эту картину: Стармер, Мерц, Макрон планируют провокацию по типу взрыва на крейсере "Мэн". Они собираются убить десятки и сотни американцев, чтобы втащить США в ядерную войну с Россией — войну, которая в обязательном порядке уничтожит Штаты и погубит еще миллионы американцев. И с такими мыслями они нагло смотрят в глаза Трампу, жмут ему руку, льстят, заискивают, просят то и это, выцыганивают льготный режим пошлин и клянчат денег.Трамп на эту дешевую разводку не купился и, не в силах сдержать раздражение, полетел домой. Тем временем либеральная пресса с горечью констатировала, что американский президент "продемонстрировал свое отвращение к коллективным западным ценностям", а смышленое агентство "Рейтер" моментально подметило, что "администрация США остановила работу над стратегией давления на Россию".Единственный результат саммита заключается в том, что европейцам не удалось обмануть Трампа. Третья мировая отменяется — во всяком случае, в Европе. Самый могущественный член "Семерки" продолжит разорять остальных тарифами и пошлинами. Сами себя они будут разорять антироссийскими санкциями: ущерб от них настолько огромен, что страны G7 решили не снижать потолок цен на российскую нефть."Зафиксирован самострел", — подвела итоги канадского междусобойчика Мария Захарова.Ну и смешно, конечно, вспоминать сейчас про хваленое единство Запада. Ау, где оно? Видно, медведи канадские съели. Спасибо вам, гризли из Кананаскиса!
https://ria.ru/20250617/tramp-2023365359.html
https://ria.ru/20250617/makron-2023277852.html
https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html
https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023408541_207:0:1702:1121_1920x0_80_0_0_3d600aa6bcfed1d98ea0b038c6b3fc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, сша, канада, эммануэль макрон, джастин трюдо, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), g7, нато, обострение отношений сша и ирана
Аналитика, Россия, США, Канада, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), G7, НАТО, Обострение отношений США и Ирана

Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Выражение "испанский стыд" пора менять на "канадский стыд" — это то же самое, только дело происходит в канадской глуши, кругом бегают медведи и Зеленский. Да-да, это мы о саммите "Большой семерки", который прошел в городке с непроизносимым названием и закончился оглушительным провалом.
Вообще-то, канадцам к позору не привыкать. Семь лет назад в стране кленовых листьев и русских хоккеистов тоже проходили посиделки G7 и тоже приезжал Трамп — тогда 45-й президент США.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛоготип саммита G7
Логотип саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Логотип саммита G7
Дональд явился позже всех, потребовал, чтобы на следующий саммит обязательно пригласили Россию, отказался подписывать коммюнике "Семерки", обозвал Джастина Трюдо — наследного премьер-министра Канады — "слабым и бесчестным человеком" и уехал задолго до окончания саммита. Ошеломленные присутствующие еще не успели дожевать официальные тарталетки, а президент США уже летел в Сингапур, всем своим видом демонстрируя, что у него есть дела поважнее.
Сейчас в Канаде очень суетились, чтобы не опозориться еще раз. Убрали из встреч с Трампом все упоминания Украины, отогнали местных медведей (они в здешней глуши творят что хотят), велели Зеленскому прилететь попозже, чтобы не раздражать.
Придумали максимально нейтральную повестку междусобойчика — в сущности, она свелась к тому, что западные лидеры ныли и клянчили послаблений в череде адских трамповских "тарифов и пошлин". В общем, сделали все, чтобы упаси бог не разгневать своего властелина.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Всех отчитал". Во Франции отреагировали на заявление Трампа о России
Вчера, 16:45
Но ничего не сработало. Трамп с порога возмутился тем, что собрания "Семерки" проходят без России, потребовал ее возвращения и заявил, что российско-украинского конфликта не случилось бы, если бы Москва была в клубе. Позднее его спросили, как он смотрит на приглашение Китая, — тот ответил, что не имеет ничего против.
Трамп наотрез отказался поддержать усиление антироссийских санкций, а о военной поддержке "коалиции желающих" просто побоялись спрашивать: президент США — человек горячий. То есть провалилась главная затея европейцев — навалиться на Трампа всей бандой и втянуть его в противостояние с Россией.
Зеленский все это время просидел где-то в закутке тихо, как мышь под веником. К американскому лидеру его так и не подвели.
Заметно разозленный политическими домогательствами Трамп бросил своих коллег и покинул саммит раньше времени. "Это он, наверное, поехал порешать кризис на Ближнем Востоке", — робко предположил струхнувший Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
Вчера, 10:34
И тут же верному партнеру Зеленского прилетела звонкая пощечина от президента США: "Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! — загремел Трамп в соцсети. — Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Все гораздо более серьезно. <...> Умышленно или нет — Эммануэль все всегда понимает неправильно".
Макрон пошел к Зеленскому в закуток вместе плакать и искать в словах президента Соединенных Штатов "положительные сигналы". Возможно, они что-то там даже нашли.
Что же так разозлило Трампа на встрече с коллегами? Ну понятно, в первую очередь отсутствие представителей России. Человек соскучился по нормальному диалогу.
А во вторую, вероятно, озвученная накануне информация от российской СВР, что его соратники по "Семерке" собираются организовать отвратительную провокацию против американских военных.
Наши разведчики подробно объяснили схему задуманной интриги: европейцы заранее запаслись старыми советскими ракетами и собираются шарахнуть ими по судну США во время учений НАТО на Балтике, обвинив в этом Россию.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg
6 июня, 14:57
Представьте себе эту картину: Стармер, Мерц, Макрон планируют провокацию по типу взрыва на крейсере "Мэн". Они собираются убить десятки и сотни американцев, чтобы втащить США в ядерную войну с Россией — войну, которая в обязательном порядке уничтожит Штаты и погубит еще миллионы американцев. И с такими мыслями они нагло смотрят в глаза Трампу, жмут ему руку, льстят, заискивают, просят то и это, выцыганивают льготный режим пошлин и клянчат денег.
Трамп на эту дешевую разводку не купился и, не в силах сдержать раздражение, полетел домой. Тем временем либеральная пресса с горечью констатировала, что американский президент "продемонстрировал свое отвращение к коллективным западным ценностям", а смышленое агентство "Рейтер" моментально подметило, что "администрация США остановила работу над стратегией давления на Россию".
Единственный результат саммита заключается в том, что европейцам не удалось обмануть Трампа. Третья мировая отменяется — во всяком случае, в Европе. Самый могущественный член "Семерки" продолжит разорять остальных тарифами и пошлинами. Сами себя они будут разорять антироссийскими санкциями: ущерб от них настолько огромен, что страны G7 решили не снижать потолок цен на российскую нефть.
"Зафиксирован самострел", — подвела итоги канадского междусобойчика Мария Захарова.
Ну и смешно, конечно, вспоминать сейчас про хваленое единство Запада. Ау, где оно? Видно, медведи канадские съели. Спасибо вам, гризли из Кананаскиса!
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась
7 марта, 08:00
 
АналитикаРоссияСШАКанадаЭммануэль МакронДжастин ТрюдоМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)G7НАТООбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала