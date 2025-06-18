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В ФРС США объяснили сохранение текущей базовой ставки
В ФРС США объяснили сохранение текущей базовой ставки - РИА Новости, 18.06.2025
В ФРС США объяснили сохранение текущей базовой ставки
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что решение о сохранении базовой ставки связано с продолжающейся неопределенностью по уровню РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:02:00+03:00
2025-06-18T22:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что решение о сохранении базовой ставки связано с продолжающейся неопределенностью по уровню импортных пошлин, которые планирует администрация президента Дональда Трампа. "Величина и объем эффектов от пошлин на данный момент не определена, поэтому мы решили остаться на том же уровне", - заявил Паэулл журналистам. По его словам, "эффект от пошлин будет зависеть от их уровня". Как отметил глава ФРС, по уровню пошлин "в апреле ожидания были выше, но снизились". Пауэлл считает нынешнюю ставку подходящей и оправданной, отражающей ожидания. "Прогнозы всегда связаны с неуверенностью, а она обычно преувеличена", - сказал Паэулл. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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экономика, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
В ФРС США объяснили сохранение текущей базовой ставки
В ФРС США учли неопределенность по пошлинам при сохранении базовой ставки