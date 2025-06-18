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ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 18.06.2025
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21:04 18.06.2025 (обновлено: 21:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/frs-2023703820.html
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 18.06.2025
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:04:00+03:00
2025-06-18T21:24:00+03:00
экономика
сша
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Центробанк отмечает, что неопределенность экономического прогноза снизилась, но по-прежнему остается на повышенном уровне. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - благоприятными, указывает регулятор.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.Регулятор также принял решение продолжить сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг.
https://ria.ru/20250618/defolt-2023456502.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
Центробанк отмечает, что неопределенность экономического прогноза снизилась, но по-прежнему остается на повышенном уровне. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - благоприятными, указывает регулятор.
ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.
Регулятор также принял решение продолжить сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг.
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