https://ria.ru/20250618/frs-2023703820.html

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 18.06.2025

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:04:00+03:00

2025-06-18T21:04:00+03:00

2025-06-18T21:24:00+03:00

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Центробанк отмечает, что неопределенность экономического прогноза снизилась, но по-прежнему остается на повышенном уровне. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - благоприятными, указывает регулятор.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.Регулятор также принял решение продолжить сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг.

https://ria.ru/20250618/defolt-2023456502.html

https://ria.ru/20250613/transformatsiya-2022536644.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша