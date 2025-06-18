https://ria.ru/20250618/fars-2023683379.html

Место пребывания Хаменеи не подверглось атаке, пишет Fars

Место пребывания Хаменеи не подверглось атаке, пишет Fars - РИА Новости, 18.06.2025

Место пребывания Хаменеи не подверглось атаке, пишет Fars

Место пребывания верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи не подвергалось ударам со стороны Израиля, это слухи, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:31:00+03:00

2025-06-18T19:31:00+03:00

2025-06-18T19:46:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Место пребывания верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи не подвергалось ударам со стороны Израиля, это слухи, передает иранское госагентство Fars."После обращения верховного лидера к иранской нации в израильских СМИ начали распространяться слухи, что его местонахождение было обнаружено и подвергнуто удару. Это утверждение, которое информированные источники назвали нелепым и безосновательным, показывает замешательство США и Израиля по поводу сегодняшних решительных заявлений верховного лидера Ирана", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/irna-2023687119.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, али хаменеи, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей