Место пребывания Хаменеи не подверглось атаке, пишет Fars
Fars: Место пребывания Хаменеи не подверглось атаке, это слухи
© Getty Images / Anadolu/Office of the Supreme Leader of IranВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© Getty Images / Anadolu/Office of the Supreme Leader of Iran
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Место пребывания верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи не подвергалось ударам со стороны Израиля, это слухи, передает иранское госагентство Fars.
"После обращения верховного лидера к иранской нации в израильских СМИ начали распространяться слухи, что его местонахождение было обнаружено и подвергнуто удару. Это утверждение, которое информированные источники назвали нелепым и безосновательным, показывает замешательство США и Израиля по поводу сегодняшних решительных заявлений верховного лидера Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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