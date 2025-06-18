https://ria.ru/20250618/estoniya-2023654637.html

В Эстонии приняли поправки к закону против православной церкви

В Эстонии приняли поправки к закону против православной церкви - РИА Новости, 18.06.2025

В Эстонии приняли поправки к закону против православной церкви

Парламент Эстонии принял поправки к закону о церквях и приходах в стране в третьем чтении, передает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:58:00+03:00

2025-06-18T17:58:00+03:00

2025-06-18T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Парламент Эстонии принял поправки к закону о церквях и приходах в стране в третьем чтении, передает телерадиокомпания ERR. В мае рийгикогу проголосовал за дальнейшие изменения в законопроекте о церквях и приходах."В среду, 18 июня, поправки к закону о церквях и приходах были приняты рийгикогу в третьем чтении. <...> Среди важных изменений — церквям и другим учреждениям продлили срок внесения изменений в свои уставы с двух месяцев до полугода", — говорится в публикации. За поправки проголосовали 68 депутатов, против — 17. Среди тех, кто их не поддержал, — Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), член партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул и еще несколько депутатов. Парламент исключил из закона "запрет на руководство" для тех, кто находится за пределами республики и обладает существенным влиянием. Президент Алар Карис отмечал, что такая формулировка имела слишком широкое толкование. "Парламент изменил формулировку закона таким образом, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, находящимися за рубежом и которые представляют угрозу Эстонии", — пояснило ERR.Поправки также уточняют требования к тем, кто может стать священнослужителем в Эстонии. Они должны вступить в силу после того, как о них объявит президент страны Алар Карис. Девятого апреля высший законодательный орган Эстонии принял в окончательном, третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). По данным телерадиокомпании ERR, документ призван не допустить использования действующих в республике религиозных организаций для разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев.В ЭПХЦ считают, что эти поправки могут поставить православную церковь в Эстонии вне закона, а игуменья Филарета, настоятельница Пюхтицкого женского монастыря, единственной в стране православной обители, заявляла, что цель закона — заставить выбирать: принудительная ликвидация или смена юрисдикции, то есть самовольный переход под покровительство Константинопольского патриархата, что является для насельниц обители каноническим преступлением.

https://ria.ru/20250616/estoniya-2023029685.html

https://ria.ru/20250617/voyna-2023337875.html

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эстония, алар карис, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, в мире