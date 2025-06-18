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В ЕС заподозрили хищение 7 миллионов евро в рамках помощи Украине - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/es-2023680064.html
В ЕС заподозрили хищение 7 миллионов евро в рамках помощи Украине
В ЕС заподозрили хищение 7 миллионов евро в рамках помощи Украине - РИА Новости, 18.06.2025
В ЕС заподозрили хищение 7 миллионов евро в рамках помощи Украине
Европейская прокуратура подозревает хищение 7,4 миллиона евро в рамках оказания Словакией военной помощи Украине, задержаны восемь человек, включая четырех... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:16:00+03:00
2025-06-18T19:16:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Европейская прокуратура подозревает хищение 7,4 миллиона евро в рамках оказания Словакией военной помощи Украине, задержаны восемь человек, включая четырех должностных лиц министерства обороны, следует из ее заявления. "Европейская прокуратура в Братиславе сегодня совершила действия, направленные на обеспечение доказательств в рамках расследования подозрения в злоупотреблении финансовыми средствами, предназначенными для военной помощи Украине, с предполагаемым ущербом в размере 7,4 миллиона евро", - говорится в заявлении прокуратуры. В информации отмечается, что "было задержано восемь человек, четверо из них являются чиновниками министерства обороны". Европейская прокуратура начала расследование в апреле 2025 года, у нее есть подозрения, что должностные лица министерства обороны Словакии в 2022 году запрашивали компенсацию за переданные Украине боеприпасы, которые могли быть закуплены по завышенным ценам и с нарушением процедуры государственных закупок. В среду словацкое издание Denník N со ссылкой на источники сообщило, что утром полиция пыталась задержать бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя, по всей вероятности, в рамках расследования по военной помощи Украине. По данным издания, дело могло касаться передачи Киеву боеприпасов. Издание информировало, что полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции, а также планирует задержать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики. В апреле депутат словацкого парламента Зузана Плевикова сообщила, что Европейская прокуратура начала расследование по факту оказания Словакией военной помощи Украине в период пребывания Надя на посту министра обороны. Она сообщала, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине. В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.
https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
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в мире, украина, словакия, киев, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Киев, МиГ-29
В ЕС заподозрили хищение 7 миллионов евро в рамках помощи Украине

В Братиславе восемь человек задержали по подозрению в хищении 7,4 миллиона евро

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Братиславе
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Европейская прокуратура подозревает хищение 7,4 миллиона евро в рамках оказания Словакией военной помощи Украине, задержаны восемь человек, включая четырех должностных лиц министерства обороны, следует из ее заявления.
"Европейская прокуратура в Братиславе сегодня совершила действия, направленные на обеспечение доказательств в рамках расследования подозрения в злоупотреблении финансовыми средствами, предназначенными для военной помощи Украине, с предполагаемым ущербом в размере 7,4 миллиона евро", - говорится в заявлении прокуратуры.
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В информации отмечается, что "было задержано восемь человек, четверо из них являются чиновниками министерства обороны".
Европейская прокуратура начала расследование в апреле 2025 года, у нее есть подозрения, что должностные лица министерства обороны Словакии в 2022 году запрашивали компенсацию за переданные Украине боеприпасы, которые могли быть закуплены по завышенным ценам и с нарушением процедуры государственных закупок.
В среду словацкое издание Denník N со ссылкой на источники сообщило, что утром полиция пыталась задержать бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя, по всей вероятности, в рамках расследования по военной помощи Украине. По данным издания, дело могло касаться передачи Киеву боеприпасов. Издание информировало, что полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции, а также планирует задержать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики.
В апреле депутат словацкого парламента Зузана Плевикова сообщила, что Европейская прокуратура начала расследование по факту оказания Словакией военной помощи Украине в период пребывания Надя на посту министра обороны. Она сообщала, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине.
В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.
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