https://ria.ru/20250618/ekspert-2023578514.html

Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана

Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана

США и Иран еще не дошли до точки столкновения на Ближнем Востоке, но все будет зависеть от личного решения президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:08:00+03:00

2025-06-18T14:08:00+03:00

2025-06-18T14:11:00+03:00

пмэф-2025

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

карин кнайсль

казем джалали

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023579039_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_af5acc03a79d20aee85b8a731663122a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США и Иран еще не дошли до точки столкновения на Ближнем Востоке, но все будет зависеть от личного решения президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Что-то назревало, но мы еще не вступили в период масштабного противостояния между Вашингтоном и Тегераном", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ. В окружении Трампа есть и сторонники, и противники вовлечения США в конфликт, но окончательное решение об участии в нем будет принимать сам президент, считает экс-глава МИД Австрии. "Ситуация по-прежнему тупиковая. Президент Трамп еще не принял окончательного решения", - отметила она. По ее мнению, США начнут действовать, если Иран атакует одну из многочисленных баз в регионе, однако до сих пор Иран делал все возможное, чтобы этого избежать. При этом Кнайсль указала на масштабное наращивание сил, которое проводят США в регионе. "Это наращивание началось не прошлой ночью. Я бы сказала, что оно развивалось в течение последних нескольких месяцев, - добавила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/pushkov-2023437985.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023556882.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023178892.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, карин кнайсль, казем джалали