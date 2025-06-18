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Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана
Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана
США и Иран еще не дошли до точки столкновения на Ближнем Востоке, но все будет зависеть от личного решения президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:08:00+03:00
2025-06-18T14:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США и Иран еще не дошли до точки столкновения на Ближнем Востоке, но все будет зависеть от личного решения президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Что-то назревало, но мы еще не вступили в период масштабного противостояния между Вашингтоном и Тегераном", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ. В окружении Трампа есть и сторонники, и противники вовлечения США в конфликт, но окончательное решение об участии в нем будет принимать сам президент, считает экс-глава МИД Австрии. "Ситуация по-прежнему тупиковая. Президент Трамп еще не принял окончательного решения", - отметила она. По ее мнению, США начнут действовать, если Иран атакует одну из многочисленных баз в регионе, однако до сих пор Иран делал все возможное, чтобы этого избежать. При этом Кнайсль указала на масштабное наращивание сил, которое проводят США в регионе. "Это наращивание началось не прошлой ночью. Я бы сказала, что оно развивалось в течение последних нескольких месяцев, - добавила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/pushkov-2023437985.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, карин кнайсль, казем джалали
ПМЭФ-2025, В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Казем Джалали
Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: США и Иран еще не дошли до точки столкновения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США и Иран еще не дошли до точки столкновения на Ближнем Востоке, но все будет зависеть от личного решения президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Что-то назревало, но мы еще не вступили в период масштабного противостояния между Вашингтоном и Тегераном", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ.
В окружении Трампа есть и сторонники, и противники вовлечения США в конфликт, но окончательное решение об участии в нем будет принимать сам президент, считает экс-глава МИД Австрии.
"Ситуация по-прежнему тупиковая. Президент Трамп еще не принял окончательного решения", - отметила она.
По ее мнению, США начнут действовать, если Иран атакует одну из многочисленных баз в регионе, однако до сих пор Иран делал все возможное, чтобы этого избежать. При этом Кнайсль указала на масштабное наращивание сил, которое проводят США в регионе.
"Это наращивание началось не прошлой ночью. Я бы сказала, что оно развивалось в течение последних нескольких месяцев, - добавила она.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.