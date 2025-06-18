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Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
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13:16 18.06.2025 (обновлено: 13:20 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ekspert-2023561349.html
Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле
Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле
Египет и Иордания окажутся наиболее пострадавшими странами в случае удара Ирана по израильскому ядерному реактору в исследовательском центре в Димоне,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:16:00+03:00
2025-06-18T13:20:00+03:00
в мире
иран
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магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Египет и Иордания окажутся наиболее пострадавшими странами в случае удара Ирана по израильскому ядерному реактору в исследовательском центре в Димоне, экологический ущерб будет очень серьезным, поделился с РИА Новости мнением специалист в области ядерной энергетики, бывший старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади. "Сейчас реактор в Димоне не имеет большого стратегического значения, его работа фактически завершена. Однако если по нему будет нанесен удар, то больше всего пострадают Иордания и Египет, помимо самого Израиля", - сказал Абу Шади. Эксперт озвучил предположение, что Иран действительно нанесет удар по Димоне по морально-психологическим мотивам. В этом случае, по его словам, будут потери и очень серьезный экологический ущерб, потому что, более важно, чем сам реактор - это соседнее здание, в котором происходит извлечение плутония и хранение делящихся материалов или продуктов деления с высоким уровнем радиации. "Если такие материалы или продукты деления будут повреждены и попадут в окружающую среду, это вызовет масштабное загрязнение. Особенно это коснется Иордании, находящейся в 20 км от Димоны, и Египта - примерно в 70 км, а также других стран региона", - пояснил Абу Шади. Эксперт напомнил, что реактор в Димоне был введен в эксплуатацию более 60 лет назад и за это время произвел огромное количество плутония, использованного Израилем в производстве сотен ядерных снарядов. Эксперт отметил, что реактор выполнил свою задачу, и сейчас Израиль, скорее всего, не полагается на него в производстве ядерных боеприпасов. "Сегодня у страны есть обогащение урана и высокоразвитые технологии, включая лазерное обогащение и другие методы", - добавил он. "Я не уверен, что Иран в данный момент обладает возможностями нанести удар по хорошо защищенному и укрепленному реактору в Димоне. Думаю, это будет крайне сложно осуществить",- подчеркнул Абу Шади, отвечая на вопрос, есть ли у Ирана в принципе средства для нанесения удара по израильскому ядерному центру. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html
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в мире, иран, израиль, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле

Абу Шади: Египет и Иордания пострадают при ударе Ирана по израильскому реактору

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Египет и Иордания окажутся наиболее пострадавшими странами в случае удара Ирана по израильскому ядерному реактору в исследовательском центре в Димоне, экологический ущерб будет очень серьезным, поделился с РИА Новости мнением специалист в области ядерной энергетики, бывший старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади.
"Сейчас реактор в Димоне не имеет большого стратегического значения, его работа фактически завершена. Однако если по нему будет нанесен удар, то больше всего пострадают Иордания и Египет, помимо самого Израиля", - сказал Абу Шади.
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Эксперт озвучил предположение, что Иран действительно нанесет удар по Димоне по морально-психологическим мотивам. В этом случае, по его словам, будут потери и очень серьезный экологический ущерб, потому что, более важно, чем сам реактор - это соседнее здание, в котором происходит извлечение плутония и хранение делящихся материалов или продуктов деления с высоким уровнем радиации.
"Если такие материалы или продукты деления будут повреждены и попадут в окружающую среду, это вызовет масштабное загрязнение. Особенно это коснется Иордании, находящейся в 20 км от Димоны, и Египта - примерно в 70 км, а также других стран региона", - пояснил Абу Шади.
Эксперт напомнил, что реактор в Димоне был введен в эксплуатацию более 60 лет назад и за это время произвел огромное количество плутония, использованного Израилем в производстве сотен ядерных снарядов. Эксперт отметил, что реактор выполнил свою задачу, и сейчас Израиль, скорее всего, не полагается на него в производстве ядерных боеприпасов. "Сегодня у страны есть обогащение урана и высокоразвитые технологии, включая лазерное обогащение и другие методы", - добавил он.
"Я не уверен, что Иран в данный момент обладает возможностями нанести удар по хорошо защищенному и укрепленному реактору в Димоне. Думаю, это будет крайне сложно осуществить",- подчеркнул Абу Шади, отвечая на вопрос, есть ли у Ирана в принципе средства для нанесения удара по израильскому ядерному центру.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИранИзраильМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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