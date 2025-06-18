https://ria.ru/20250618/ekspert-2023561349.html

Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле

Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле

Египет и Иордания окажутся наиболее пострадавшими странами в случае удара Ирана по израильскому ядерному реактору в исследовательском центре в Димоне,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:16:00+03:00

2025-06-18T13:16:00+03:00

2025-06-18T13:20:00+03:00

в мире

иран

израиль

магатэ

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg

КАИР, 18 июн - РИА Новости. Египет и Иордания окажутся наиболее пострадавшими странами в случае удара Ирана по израильскому ядерному реактору в исследовательском центре в Димоне, экологический ущерб будет очень серьезным, поделился с РИА Новости мнением специалист в области ядерной энергетики, бывший старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади. "Сейчас реактор в Димоне не имеет большого стратегического значения, его работа фактически завершена. Однако если по нему будет нанесен удар, то больше всего пострадают Иордания и Египет, помимо самого Израиля", - сказал Абу Шади. Эксперт озвучил предположение, что Иран действительно нанесет удар по Димоне по морально-психологическим мотивам. В этом случае, по его словам, будут потери и очень серьезный экологический ущерб, потому что, более важно, чем сам реактор - это соседнее здание, в котором происходит извлечение плутония и хранение делящихся материалов или продуктов деления с высоким уровнем радиации. "Если такие материалы или продукты деления будут повреждены и попадут в окружающую среду, это вызовет масштабное загрязнение. Особенно это коснется Иордании, находящейся в 20 км от Димоны, и Египта - примерно в 70 км, а также других стран региона", - пояснил Абу Шади. Эксперт напомнил, что реактор в Димоне был введен в эксплуатацию более 60 лет назад и за это время произвел огромное количество плутония, использованного Израилем в производстве сотен ядерных снарядов. Эксперт отметил, что реактор выполнил свою задачу, и сейчас Израиль, скорее всего, не полагается на него в производстве ядерных боеприпасов. "Сегодня у страны есть обогащение урана и высокоразвитые технологии, включая лазерное обогащение и другие методы", - добавил он. "Я не уверен, что Иран в данный момент обладает возможностями нанести удар по хорошо защищенному и укрепленному реактору в Димоне. Думаю, это будет крайне сложно осуществить",- подчеркнул Абу Шади, отвечая на вопрос, есть ли у Ирана в принципе средства для нанесения удара по израильскому ядерному центру. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html

https://ria.ru/20250613/utechka-2022717398.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте