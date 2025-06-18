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Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ekonomika-2023675889.html
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента - РИА Новости, 18.06.2025
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:04:00+03:00
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экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, цены на продовольственные товары с 10 по 16 июня выросли на 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,2%, на остальные продукты цены за неделю выросли на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 10 по 16 июня цены снизились на 0,05% после околонулевой динамики на предыдущей неделе, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,09%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента

МЭР: инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59%

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Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, цены на продовольственные товары с 10 по 16 июня выросли на 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,2%, на остальные продукты цены за неделю выросли на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 10 по 16 июня цены снизились на 0,05% после околонулевой динамики на предыдущей неделе, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,09%.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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