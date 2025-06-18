https://ria.ru/20250618/e-neva-2023608193.html

"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva

"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva - РИА Новости, 18.06.2025

"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva

Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:38:00+03:00

2025-06-18T15:38:00+03:00

2025-06-18T15:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025. "Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva. В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva. Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, денис мантуров, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей"