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"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:38 18.06.2025 (обновлено: 15:44 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/e-neva-2023608193.html
"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva
"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva - РИА Новости, 18.06.2025
"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva
Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:38:00+03:00
2025-06-18T15:44:00+03:00
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экономика
технологии
россия
денис мантуров
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025. "Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva. В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva. Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, денис мантуров, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей"
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva

Мантуров: проект E-Neva стоит на паузе из-за приоритетности задач "Алмаз-Антея"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" автомобиль E-NEVA
Разрабатываемый концерном Алмаз-Антей автомобиль E-NEVA - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" автомобиль E-NEVA. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025.
«
"Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva.
В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva.
Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияДенис МантуровВладимир ПутинКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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