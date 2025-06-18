"Алмаз-Антей" поставил на паузу проект электромобиля E-Neva
Мантуров: проект E-Neva стоит на паузе из-за приоритетности задач "Алмаз-Антея"
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" автомобиль E-NEVA
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" автомобиль E-NEVA. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025.
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"Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva.
В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva.
Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину.
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