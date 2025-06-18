"Час расплаты наступит": какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Легендарная экстрасенс Джуна Давиташвили умерла десять лет назад, но ее предсказания о России продолжают сбываться с пугающей точностью. Что предвидела загадочная целительница, лечившая советскую элиту?
Женщина без возраста и прошлого
Джуна Давиташвили всю жизнь была окружена тайнами. До сих пор точно неизвестно, когда она родилась — то ли в 1935-м, то ли в 1949 году. Настоящее имя тоже скрывала за псевдонимом — при рождении ее звали Евгенией.
Необычные способности проявились в детстве. Девочка видела людей насквозь, точно диагностировала болезни и знала, как их лечить. Первым пациентом стал собственный отец — она вставала ногами ему на спину, после чего мужчина надолго забывал о мучительном радикулите.
Экстрасенс Джуна Давиташвили
Слухи о чудо-целительнице дошли до Москвы в 1980 году. Высокопоставленный чиновник тайно пригласил ее для лечения тяжелобольной жены. Видимо, помогло — Джуна получила должность врача в ведомственной поликлинике.
Пациенты из высшей лиги
В 80-е Джуна стала самым известным экстрасенсом СССР. Среди ее клиентов были звезды первой величины — Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, даже зарубежные знаменитости вроде Марчелло Мастроянни и Роберто де Ниро.
Поговаривали, что к услугам целительницы несколько раз прибегал сам Леонид Брежнев. Представители богемы, режиссеры, певцы — все стремились попасть на прием к загадочной женщине с уникальным даром.
Власти отнеслись к феномену серьезно. Способности Джуны изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов был однозначным — у нее действительно есть сверхспособности, связанные с особой энергетикой.
Кризис и "недоброжелатели извне"
Талант Давиташвили не ограничивался целительством. Она умела предсказывать будущее — как отдельных людей, так и целых стран. В первую очередь ее волновала судьба России.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкДжуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", — говорила она. Но виновниками станут не российские власти, а враги за рубежом.
"Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить", — объясняла экстрасенс. Больше всего пострадают новые богачи — те, "кто привык грести". Простые граждане переживут — они "верят в страну".
Самого худшего удастся избежать. Власти проведут важные реформы, которые нейтрализуют внешнее давление. "Главное — голода не будет. Это точно", — подытоживала Джуна.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
Время отстаивать интересы
Давиташвили предрекала, что в ближайшие годы "России придется отстаивать свои интересы". Возможно, даже силой. "Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит", — считала она.
О мировой войне речи не шло. Глобальный мир удастся сохранить — пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого. Это наша миссия на планете", — объясняла ясновидящая.
Дождь в Москве
Пик кризиса придется на пятилетие с 2020 по 2025 год. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация — не всегда плохо. "Это время нового, а новое рождается в муках. Это возможность стать сильнее".
Опасность от соседей
Остерегаться стоит ближайших соседей — они постараются ослабить Россию. "Но получится полностью наоборот, — предрекала Джуна. — Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем".
И главное пророчество, которое сегодня передают из уст в уста: "Все, что принадлежало нам, к нам вернется". Представители шоу-бизнеса, близко знавшие экстрасенса, утверждают — именно эти слова она произносила чаще всего.
© РИА Новости / А. Шадрин | Перейти в медиабанкДжуна на IV Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском дворце творчества детей и юношества.
Джуна на IV Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском дворце творчества детей и юношества.
Об отношениях с США Джуна говорила противоречиво. С одной стороны, "они не наши, не по пути нам с ними". С другой — "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".
Война без крови и час расплаты
В последних пророчествах Джуна предсказывала "новое противостояние" России и США на три года — с 2022 по 2025-й. Она называла это "войной без крови, но жизни лишатся многие" — имея в виду конфликт через третьи страны и период тяжелых испытаний для обеих держав.
Запад не сможет "сломить" Россию, и отношения с Америкой со временем потеплеют. "Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", — уверяла экстрасенс.
Кульминация придется на 2025 год — "час расплаты", когда человечество будет отвечать за свои ошибки. Россиянам придется изменить взгляд на жизнь, отказаться от излишеств, переосмыслить понятие богатства.
Величие куется тяжело
"Научатся меньше жрать, будут меньше покупать тряпки", — пророчила Джуна за несколько дней до смерти. Она призывала к духовному развитию вместо материального потребления.
Экономическая нестабильность заставит людей осваивать новые профессии, менять образ жизни. Джуна советовала россиянам быть гибкими, создавать "подушку безопасности" и готовиться к переменам.
Евгения Давиташвили
Главная идея всех пророчеств — кармическая ответственность. "Настанет время, когда придется платить по счетам. Карма настигнет каждого", — предупреждала она.
Но финал будет положительным. России суждено "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему. "Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".