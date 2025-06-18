https://ria.ru/20250618/dzhuna-2023670035.html

"Час расплаты наступит": какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах

"Час расплаты наступит": какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах - РИА Новости, 18.06.2025

"Час расплаты наступит": какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах

Легендарная экстрасенс Джуна Давиташвили умерла десять лет назад, но ее предсказания о России продолжают сбываться с пугающей точностью. Что предвидела... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:52:00+03:00

2025-06-18T18:52:00+03:00

2025-06-18T18:52:00+03:00

россия

джуна давиташвили

игорь тальков

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Легендарная экстрасенс Джуна Давиташвили умерла десять лет назад, но ее предсказания о России продолжают сбываться с пугающей точностью. Что предвидела загадочная целительница, лечившая советскую элиту?Женщина без возраста и прошлогоДжуна Давиташвили всю жизнь была окружена тайнами. До сих пор точно неизвестно, когда она родилась — то ли в 1935-м, то ли в 1949 году. Настоящее имя тоже скрывала за псевдонимом — при рождении ее звали Евгенией.Необычные способности проявились в детстве. Девочка видела людей насквозь, точно диагностировала болезни и знала, как их лечить. Первым пациентом стал собственный отец — она вставала ногами ему на спину, после чего мужчина надолго забывал о мучительном радикулите.Слухи о чудо-целительнице дошли до Москвы в 1980 году. Высокопоставленный чиновник тайно пригласил ее для лечения тяжелобольной жены. Видимо, помогло — Джуна получила должность врача в ведомственной поликлинике.Пациенты из высшей лигиВ 80-е Джуна стала самым известным экстрасенсом СССР. Среди ее клиентов были звезды первой величины — Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, даже зарубежные знаменитости вроде Марчелло Мастроянни и Роберто де Ниро.Поговаривали, что к услугам целительницы несколько раз прибегал сам Леонид Брежнев. Представители богемы, режиссеры, певцы — все стремились попасть на прием к загадочной женщине с уникальным даром.Власти отнеслись к феномену серьезно. Способности Джуны изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов был однозначным — у нее действительно есть сверхспособности, связанные с особой энергетикой.Кризис и "недоброжелатели извне"Талант Давиташвили не ограничивался целительством. Она умела предсказывать будущее — как отдельных людей, так и целых стран. В первую очередь ее волновала судьба России.Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", — говорила она. Но виновниками станут не российские власти, а враги за рубежом."Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить", — объясняла экстрасенс. Больше всего пострадают новые богачи — те, "кто привык грести". Простые граждане переживут — они "верят в страну".Самого худшего удастся избежать. Власти проведут важные реформы, которые нейтрализуют внешнее давление. "Главное — голода не будет. Это точно", — подытоживала Джуна.Время отстаивать интересыДавиташвили предрекала, что в ближайшие годы "России придется отстаивать свои интересы". Возможно, даже силой. "Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит", — считала она.О мировой войне речи не шло. Глобальный мир удастся сохранить — пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого. Это наша миссия на планете", — объясняла ясновидящая.Пик кризиса придется на пятилетие с 2020 по 2025 год. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация — не всегда плохо. "Это время нового, а новое рождается в муках. Это возможность стать сильнее".Опасность от соседейОстерегаться стоит ближайших соседей — они постараются ослабить Россию. "Но получится полностью наоборот, — предрекала Джуна. — Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем".И главное пророчество, которое сегодня передают из уст в уста: "Все, что принадлежало нам, к нам вернется". Представители шоу-бизнеса, близко знавшие экстрасенса, утверждают — именно эти слова она произносила чаще всего.Об отношениях с США Джуна говорила противоречиво. С одной стороны, "они не наши, не по пути нам с ними". С другой — "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".Война без крови и час расплатыВ последних пророчествах Джуна предсказывала "новое противостояние" России и США на три года — с 2022 по 2025-й. Она называла это "войной без крови, но жизни лишатся многие" — имея в виду конфликт через третьи страны и период тяжелых испытаний для обеих держав.Запад не сможет "сломить" Россию, и отношения с Америкой со временем потеплеют. "Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", — уверяла экстрасенс.Кульминация придется на 2025 год — "час расплаты", когда человечество будет отвечать за свои ошибки. Россиянам придется изменить взгляд на жизнь, отказаться от излишеств, переосмыслить понятие богатства.Величие куется тяжело"Научатся меньше жрать, будут меньше покупать тряпки", — пророчила Джуна за несколько дней до смерти. Она призывала к духовному развитию вместо материального потребления.Экономическая нестабильность заставит людей осваивать новые профессии, менять образ жизни. Джуна советовала россиянам быть гибкими, создавать "подушку безопасности" и готовиться к переменам.Главная идея всех пророчеств — кармическая ответственность. "Настанет время, когда придется платить по счетам. Карма настигнет каждого", — предупреждала она.Но финал будет положительным. России суждено "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему. "Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, джуна давиташвили, игорь тальков