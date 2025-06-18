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В Омске при столкновении скорой и Porsche пострадали два медика
В Омске при столкновении скорой и Porsche пострадали два медика - РИА Новости, 18.06.2025
В Омске при столкновении скорой и Porsche пострадали два медика
Карета скорой помощи столкнулась с Porsche в Омске, пострадали два медика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:28:00+03:00
2025-06-18T15:28:00+03:00
2025-06-18T15:28:00+03:00
происшествия
авто
омск
porsche panamera
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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Карета скорой помощи столкнулась с Porsche в Омске, пострадали два медика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло днем в Советском округе Омска. 65-летний водитель скорой помощи ехал с мигалками и сиреной. На перекрестке улиц Красный Путь и 6-я Северная он столкнулся с Porsche под управлением 40-летнего мужчины. "В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум пассажирам скорой помощи (медработникам) - 28-летней женщине и 24-летнему мужчине", - говорится в сообщении пресс-службы. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, porsche panamera
Происшествия, Авто, Омск, Porsche Panamera
В Омске при столкновении скорой и Porsche пострадали два медика
В Омске скорая столкнулась с Porsche, пострадали два медицинских работника