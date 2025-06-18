https://ria.ru/20250618/druzhba-2023502218.html

Международный день дружбы 2025: дата, традиции, что подарить

День дружбы 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

Международный день дружбы 2025: дата, традиции, что подарить

Настоящая дружба не знает границ и предрассудков, она объединяет людей разных культур и взглядов. А какого числа отмечается Международный день дружбы? Дата в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:14:00+03:00

2025-06-18T14:14:00+03:00

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Настоящая дружба не знает границ и предрассудков, она объединяет людей разных культур и взглядов. А какого числа отмечается Международный день дружбы? Дата в 2025 году, история и традиции праздника в разных странах, что можно подарить — в материале РИА Новости.День дружбыВ современном мире, где виртуальное общение все больше вытесняет живые встречи, особое значение приобретают такие праздники как День дружбы.Сегодня дружба становится не просто ценностью, а внутренней опорой. Эмоционально насыщенные, честные отношения с друзьями — это фактор, который напрямую влияет на уровень психологического благополучия. Люди, у которых есть с кем разделить радость и тревоги, легче справляются с трудностями, реже сталкиваются с чувством одиночества."В исследовании 2023 года доказано, что эмоциональная близость, взаимная поддержка и доверие в дружеских отношениях значительно снижают риск хронической тревожности и повышают общий жизненный тонус. Особенно ценной является дружба, в которой человек может быть собой — без страха быть отвергнутым или непонятым. Такие отношения становятся не только ресурсом в повседневности, но и источником внутренней устойчивости в кризисные периоды", — объясняет психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.Когда отмечаютВ разных странах Международный день дружбы (International Day of Friendship или Friend's Day) в 2025 году отметят 30 июля."В мире, где народы веками разделяли культурные различия и ментальные барьеры, есть один день, когда все это отходит на второй план. Он отмечается 30 июля в Международный день дружбы. Этот день посвящен празднику с глобальной миссией: напомнить о ценности теплых человеческих связей, как между людьми, так и между целыми народами и культурами", — рассказала РИА Новости Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Это не единственный праздник, посвященный дружеским отношениям.История праздникаНесмотря на то, что само понятие дружбы существует столько же, сколько и человечество, Международный день дружбы был официально учрежден недавно. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепив дату 30 июля как день, посвященный дружбе во всех ее проявлениях."Этот шаг стал логическим продолжением многолетних инициатив ЮНЕСКО и ООН, направленных на развитие культуры мира и противодействие насилию. Интересно отметить, что еще задолго до этого, в 1958 году, День дружбы начали отмечать в Парагвае сначала как национальную инициативу, а затем как растущее движение, охватившее Латинскую Америку и позже весь мир", — говорит эксперт Лариса Микаллеф.Генеральный секретарь ООН в ежегодном послании подчеркивает: дружба — это не просто личные отношения, а способ строить мосты между обществами и народами, вдохновлять на создание справедливого мира, преодолевающего конфликты и различия.Дружба — одно из самых нравственных чувств, основанных на доверии, взаимопомощи и общих ценностях. Иногда именно она, а не любовь, становится нашей главной опорой в трудные моменты.Как отмечаютМеждународный день дружбы — праздник без строгих рамок и единых сценариев. В каждой стране его отмечают по-своему, в зависимости от традиций и менталитета. Особый акцент делается на межнациональном и межкультурном общении. Ведь настоящая дружба не требует перевода, она говорит на языке доброты, поддержки и доверия.По словам Ларисы Микаллеф, в США принято дарить друзьям открытки и символические сувениры. В Парагвае проводят акцию "Невидимый друг", напоминающую "Тайного Санту" и заключающуюся в анонимном обмене подарками. В Индии и других странах Южной Азии празднование приходится на август и сопровождается обменом "браслетами дружбы".В странах СНГ и в России этот день часто проходит в формате массовых мероприятий: концертов, выставок и тематических фестивалей. Молодежь поздравляет друзей в социальных сетях, делится совместными фотографиями, а также пишет теплые слова благодарности."В России принято в День дружбы встречаться с друзьями и знакомыми. Это прекрасный повод всем вместе провести праздник на природе за городом или, например, в городском парке, где в этот день обычно организовывают разные интересные мероприятия, конкурсы, квесты, викторины. А еще можно посидеть в кафе за ароматной чашечкой горячего кофе или просто погулять по улицам любимого города и вспомнить интересные события и истории, которые вам наиболее дороги и интересны. Сделать совместное фото на память со своими друзьями", — говорит Анастасия Луговая, старший преподаватель Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации.Научные исследования показывают, что дружба положительно влияет на физическое и психическое здоровье человека, помогает снизить уровень стресса, укрепить иммунную систему и даже продлить жизнь.Ника Болзан отмечает, что поддержка, которую мы получаем от близких, способна существенно повысить уровень психологического благополучия и напомнить: даже если многое не так — мы не одни. Главный смысл праздника заключается в живом, теплом, настоящем контакте между людьми, который помогает нам чувствовать себя живыми."В исследовании 2022 года было установлено, что высокая степень удовлетворенности дружескими отношениями тесно связана с улучшением субъективного самочувствия. Люди, имеющие крепкие связи с друзьями, реже сталкиваются с ощущением одиночества и чаще испытывают чувство радости и внутреннего спокойствия. Особенно значимо влияние качественной дружбы на уровень психологического благополучия в периоды жизненных изменений", — дополняет психолог.Что подарить на День дружбыЭтот праздник не является поводом для дорогих подарков, а скорее дает нам возможность проявить внимание к друзьям. Лариса Микаллеф отмечает, что особенно популярны такие символические и душевные подарки как браслеты дружбы, кружки с надписями, парные кулоны, книги о дружбе, фоторамки, настольные игры. Однако ничто не ценится так высоко, как совместные впечатления. Билет на концерт, поход в кино или квест, прогулка в парке, пикник или вечер настольных игр — все это может стать настоящим подарком, который не забудется.настоящий подарок — не вещь, а внимание. Если хотите сделать символический презент, то Ника Болзан советует обратить внимание на то, что:Необязательно делать что-то масштабное — важно быть искренним. Иногда простое сообщение "я рядом, если что" способно оказать необходимую поддержку."В эпоху цифрового одиночества, глобальных конфликтов и культурной поляризации дружба остается живой связью, способной объединять людей. И именно поэтому Международный день дружбы — это не просто дата в календаре, а символ надежды, понимания и человеческой теплоты. Пусть 30 июля станет днем, когда вы вспомните старых друзей, поблагодарите тех, кто рядом, и, возможно, откроете дверь новым знакомствам. Ведь большой мир начинается с малого — с протянутой руки", — заключила эксперт Лариса Микаллеф.

https://ria.ru/20250515/tatarskiy-1950259309.html

https://ria.ru/20250608/den-druzej-2021637535.html

https://ria.ru/20250325/semya-1882525592.html

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россия, латинская америка, оон, юнеско, праздники, снг