Международный день дружбы 2025: дата, традиции, что подарить

Настоящая дружба не знает границ и предрассудков, она объединяет людей разных культур и взглядов. А какого числа отмечается Международный день дружбы? Дата в 2025 году, история и традиции праздника в разных странах, что можно подарить — в материале РИА Новости.

День дружбы

В современном мире, где виртуальное общение все больше вытесняет живые встречи, особое значение приобретают такие праздники как День дружбы.

Сегодня дружба становится не просто ценностью, а внутренней опорой. Эмоционально насыщенные, честные отношения с друзьями — это фактор, который напрямую влияет на уровень психологического благополучия. Люди, у которых есть с кем разделить радость и тревоги, легче справляются с трудностями, реже сталкиваются с чувством одиночества.

"В исследовании 2023 года, доказано, что эмоциональная близость, взаимная поддержка и доверие в дружеских отношениях значительно снижают риск хронической тревожности и повышают общий жизненный тонус. Особенно ценной является дружба, в которой человек может быть собой — без страха быть отвергнутым или непонятым. Такие отношения становятся не только ресурсом в повседневности, но и источником внутренней устойчивости в кризисные периоды", — объясняет психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

Когда отмечают

В разных странах Международный день дружбы (International Day of Friendship или Friend's Day) в 2025 году отметят 30 июля.

"В мире, где народы веками разделяли культурные различия и ментальные барьеры, есть один день, когда все это отходит на второй план. Он отмечается 30 июля в Международный день дружбы. Этот день посвящен празднику с глобальной миссией: напомнить о ценности теплых человеческих связей, как между людьми, так и между целыми народами и культурами", — рассказала РИА Новости Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Это не единственный праздник, посвященный дружеским отношениям.

9 июня отмечается Международный день друзей

9 июня отмечается Международный день друзей 25 июня — День дружбы и единения славян

25 июня — День дружбы и единения славян День тайной дружбы приходится на 3 июля

День тайной дружбы приходится на 3 июля 26 сентября есть повод назначить встречу с близкими людьми — День встречи со старыми друзьями.

История праздника

Несмотря на то, что само понятие дружбы существует столько же, сколько и человечество, Международный день дружбы был официально учрежден недавно. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепив дату 30 июля как день, посвященный дружбе во всех ее проявлениях.

"Этот шаг стал логическим продолжением многолетних инициатив ЮНЕСКО и ООН, направленных на развитие культуры мира и противодействие насилию. Интересно отметить, что еще задолго до этого, в 1958 году, День дружбы начали отмечать в Парагвае сначала как национальную инициативу, а затем как растущее движение, охватившее Латинскую Америку и позже весь мир", — говорит эксперт Лариса Микаллеф.

Генеральный секретарь ООН в ежегодном послании подчеркивает: дружба — это не просто личные отношения, а способ строить мосты между обществами и народами, вдохновлять на создание справедливого мира, преодолевающего конфликты и различия.

Дружба — одно из самых нравственных чувств, основанных на доверии, взаимопомощи и общих ценностях. Иногда именно она, а не любовь, становится нашей главной опорой в трудные моменты.

Как отмечают

Международный день дружбы — праздник без строгих рамок и единых сценариев. В каждой стране его отмечают по-своему, в зависимости от традиций и менталитета. Особый акцент делается на межнациональном и межкультурном общении. Ведь настоящая дружба не требует перевода, она говорит на языке доброты, поддержки и доверия.

По словам Ларисы Микаллеф, в США принято дарить друзьям открытки и символические сувениры. В Парагвае проводят акцию "Невидимый друг", напоминающую "Тайного Санту" и заключающуюся в анонимном обмене подарками. В Индии и других странах Южной Азии празднование приходится на август и сопровождается обменом "браслетами дружбы".

В странах СНГ и в России этот день часто проходит в формате массовых мероприятий: концертов, выставок и тематических фестивалей. Молодежь поздравляет друзей в социальных сетях, делится совместными фотографиями, а также пишет теплые слова благодарности.

"В России принято в День дружбы встречаться с друзьями и знакомыми. Это прекрасный повод всем вместе провести праздник на природе за городом или, например, в городском парке, где в этот день обычно организовывают разные интересные мероприятия, конкурсы, квесты, викторины. А еще можно посидеть в кафе за ароматной чашечкой горячего кофе или просто погулять по улицам любимого города и вспомнить интересные события и истории, которые вам наиболее дороги и интересны. Сделать совместное фото на память со своими друзьями", — говорит Анастасия Луговая, старший преподаватель Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации.

Научные исследования показывают, что дружба положительно влияет на физическое и психическое здоровье человека, помогает снизить уровень стресса, укрепить иммунную систему и даже продлить жизнь.

Ника Болзан отмечает, что поддержка, которую мы получаем от близких, способна существенно повысить уровень психологического благополучия и напомнить: даже если многое не так — мы не одни. Главный смысл праздника заключается в живом, теплом, настоящем контакте между людьми, который помогает нам чувствовать себя живыми.

"В исследовании 2022 года было установлено, что высокая степень удовлетворенности дружескими отношениями тесно связана с улучшением субъективного самочувствия. Люди, имеющие крепкие связи с друзьями, реже сталкиваются с ощущением одиночества и чаще испытывают чувство радости и внутреннего спокойствия. Особенно значимо влияние качественной дружбы на уровень психологического благополучия в периоды жизненных изменений", — дополняет психолог.

Что подарить на День дружбы

Этот праздник не является поводом для дорогих подарков, а скорее дает нам возможность проявить внимание к друзьям. Лариса Микаллеф отмечает, что особенно популярны такие символические и душевные подарки как браслеты дружбы, кружки с надписями, парные кулоны, книги о дружбе, фоторамки, настольные игры. Однако ничто не ценится так высоко, как совместные впечатления. Билет на концерт, поход в кино или квест, прогулка в парке, пикник или вечер настольных игр — все это может стать настоящим подарком, который не забудется.

настоящий подарок — не вещь, а внимание. Если хотите сделать символический презент, то Ника Болзан советует обратить внимание на то, что:

связано с личными воспоминаниями — фото, записка, книга, которую вы вместе обсуждали;

связано с личными воспоминаниями — фото, записка, книга, которую вы вместе обсуждали; помогает расслабиться — свеча с аромамаслами, набор для творчества, сертификат в спа;

помогает расслабиться — свеча с аромамаслами, набор для творчества, сертификат в спа; дарит тепло — в буквальном смысле: плед, кружка с тёплым посылом.

Необязательно делать что-то масштабное — важно быть искренним. Иногда простое сообщение "я рядом, если что" способно оказать необходимую поддержку.