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Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час - РИА Новости, 18.06.2025
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час
В период с 14.25 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:20:00+03:00
2025-06-18T18:20:00+03:00
2025-06-18T18:20:00+03:00
безопасность
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В период с 14.25 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. "В период с 14.25 мск до 15.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Калужской и Орловской областей и один БПЛА – над территорией Курской области" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час
МО РФ: ПВО уничтожили 5 БПЛА ВСУ над Калужской, Орловской и Курской областями