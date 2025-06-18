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Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час

Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час - РИА Новости, 18.06.2025

Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников менее чем за час

В период с 14.25 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:20:00+03:00

2025-06-18T18:20:00+03:00

2025-06-18T18:20:00+03:00

безопасность

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В период с 14.25 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. "В период с 14.25 мск до 15.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Калужской и Орловской областей и один БПЛА – над территорией Курской области" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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2025

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безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)