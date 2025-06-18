https://ria.ru/20250618/dronov-2023700630.html

Работы по строительству станций канатной дороги ведутся в Великом Новгороде

Работы по строительству станций канатной дороги ведутся в Великом Новгороде - РИА Новости, 18.06.2025

Работы по строительству станций канатной дороги ведутся в Великом Новгороде

Работы по строительству станций новой канатной дороги ведутся в Великом Новгороде, полностью объект будет запущен до конца года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:49:00+03:00

2025-06-18T20:49:00+03:00

2025-06-18T20:49:00+03:00

великий новгород

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f5fa298b8d1c0cee38f69b948110a1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работы по строительству станций новой канатной дороги ведутся в Великом Новгороде, полностью объект будет запущен до конца года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Он пояснил, что строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай". Там же строятся новая университетская набережная и Центр полупроводникового материаловедения. Всё строительство идет по графику. "Мы строим набережную и закончим ее строительство уже в сентябре текущего года. Строим канатную дорогу, которая свяжет два берега Волхова и позволит студентам из старых корпусов, которые находятся на территории Антоново, перемещаться на новую территорию. Тем самым мы решаем несколько вопросов: во-первых, у нас появляется новая транспортная связь, во-вторых, появляется новый объект притяжения для туристов… Канатку мы рассчитываем ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Уже сейчас ведутся работы по строительству станций", - сказал Дронов. Он пояснил, что это сложный инженерный объект, требующий большого количества согласований и разрешений. Чтобы ввести канатную дорогу в эксплуатацию уже после окончания строительства, потребуется время, добавил Дронов. Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта. Проезд для студентов и сотрудников вуза будет бесплатным. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/dronov-2023700346.html

великий новгород

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, новгородская область