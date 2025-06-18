Минпромторг представил первый рейтинг "дронификации" регионов
Замглавы Минпромторга Шпак представил пилотный рейтинг дронификации регионов РФ
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов, в топ-5 вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области.
"Ключевая цель его формирования – это мотивация регионов создавать условия для развития отрасли, для развития рынка, услуг беспилотных авиационных систем. Все это для того, чтобы сокращать отставание между лидерами и аутсайдерами", - сказал замминистра в рамках сессии "Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему".
Замглавы Минпромторга также отметил, что рейтинг позволит спроектировать национальную систему беспилотной воздушной статистики. Он оценивает такие показатели, как эффективность организации мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность соответствующей инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами и финансами, уровень готовности регионов к реализации сценариев применения беспилотников, а также результаты применения беспилотных авиационных систем.
В расчет пилотного рейтинга вошли 47 регионов России из восьми федеральных округов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов.
В топ-5 регионов по данному рейтингу вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области соответственно.
"Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами. Без дронов невозможно эффективно развивать инфраструктуру, а их потенциал в улучшении качества жизни людей огромен", - отметил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.