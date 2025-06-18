https://ria.ru/20250618/dollar-2023711028.html

Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам после заседания ФРС США

Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам после заседания ФРС США - РИА Новости, 18.06.2025

Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам после заседания ФРС США

Курс доллара к другим мировым валютам не демонстрирует единой динамики после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:07:00+03:00

2025-06-18T22:07:00+03:00

2025-06-18T22:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Курс доллара к другим мировым валютам не демонстрирует единой динамики после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.57 мск курс евро к доллару опускался до 1,1476 доллара с 1,1486 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,03 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 98,91 пункта. До публикации решений американского центробанка евро к доллару дорожал - до 1,1498 доллара за евро, доллар к иене опускался до 144,75 иены за доллар, а индекс снижался до 98,72 пункта. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Следующее заседание пройдет 29-30 июля.

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экономика, сша, федеральная резервная система сша