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Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 18.06.2025
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14:55 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/dodon-2023595552.html
Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон
Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон
Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:55:00+03:00
2025-06-18T14:55:00+03:00
экономика
россия
молдавия
игорь додон
максим решетников
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон. "Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не - ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым "на полях" ПМЭФ. Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий. "Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - указал молдавский политик. Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html
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экономика, россия, молдавия, игорь додон, максим решетников, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Молдавия, Игорь Додон, Максим Решетников, Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон

Додон: молдавская экономика не выживет без российских денег

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон.
"Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не - ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым "на полях" ПМЭФ.
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Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий.
"Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - указал молдавский политик.
Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМолдавияИгорь ДодонМаксим РешетниковЕвросоюзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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