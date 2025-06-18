https://ria.ru/20250618/dodon-2023595552.html

Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон

Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 18.06.2025

Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон

Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:55:00+03:00

2025-06-18T14:55:00+03:00

2025-06-18T14:55:00+03:00

экономика

россия

молдавия

игорь додон

максим решетников

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон. "Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не - ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым "на полях" ПМЭФ. Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий. "Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - указал молдавский политик. Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html

https://ria.ru/20240921/moldavia-1974040930.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, молдавия, игорь додон, максим решетников, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)