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ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/dnepr-2023543976.html
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:10:00+03:00
2025-06-18T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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