https://ria.ru/20250618/dnepr-2023543976.html

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:10:00+03:00

2025-06-18T12:10:00+03:00

2025-06-18T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

запорожская область

херсонская область

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украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы украины