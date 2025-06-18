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РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов - РИА Новости, 18.06.2025
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12:52 18.06.2025 (обновлено: 13:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/dmitriev-2023555545.html
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов - РИА Новости, 18.06.2025
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:52:00+03:00
2025-06-18T13:00:00+03:00
экономика
сша
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики, инфраструктуры, заявил на ПМЭФ глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."С предприятиями США мы обсуждаем ряд проектов. На форуме (ПМЭФ - ред.) мы не планируем делать каких-либо конкретных заявлений, но я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над рядом текущих проектов, которые, я полагаю, будут анонсированы в ближайшие пару месяцев, в области редкоземельных минералов, Арктики, инфраструктуры, во многих областях, где мы работаем", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сша, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, США, Российский фонд прямых инвестиций, ПМЭФ-2025
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов

Дмитриев: РФПИ и США могут анонсировать проекты в редкоземах и Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики, инфраструктуры, заявил на ПМЭФ глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"С предприятиями США мы обсуждаем ряд проектов. На форуме (ПМЭФ - ред.) мы не планируем делать каких-либо конкретных заявлений, но я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над рядом текущих проектов, которые, я полагаю, будут анонсированы в ближайшие пару месяцев, в области редкоземельных минералов, Арктики, инфраструктуры, во многих областях, где мы работаем", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 12:54
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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