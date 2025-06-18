https://ria.ru/20250618/dmitriev-2023555545.html
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов - РИА Новости, 18.06.2025
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:52:00+03:00
2025-06-18T12:52:00+03:00
2025-06-18T13:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики, инфраструктуры, заявил на ПМЭФ глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."С предприятиями США мы обсуждаем ряд проектов. На форуме (ПМЭФ - ред.) мы не планируем делать каких-либо конкретных заявлений, но я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над рядом текущих проектов, которые, я полагаю, будут анонсированы в ближайшие пару месяцев, в области редкоземельных минералов, Арктики, инфраструктуры, во многих областях, где мы работаем", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, США, Российский фонд прямых инвестиций, ПМЭФ-2025
РФПИ и США могут анонсировать несколько совместных проектов
Дмитриев: РФПИ и США могут анонсировать проекты в редкоземах и Арктике