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Два миллиона молодых людей уже покинули Украину, заявили в Госдуме

Два миллиона молодых людей уже покинули Украину, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2025

Два миллиона молодых людей уже покинули Украину, заявили в Госдуме

Два миллиона молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет покинули Украину, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:57:00+03:00

2025-06-18T19:57:00+03:00

2025-06-18T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Два миллиона молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет покинули Украину, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия — За правду"). Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила 8 июня, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18 лет, должно быть готово к мобилизации. "На сегодняшний день два миллиона молодежи в возрасте от 17 до 24 лет уже покинули территорию Украины. Тем, кто остался, сначала было предложено по собственной воле идти в армию воевать", — сказал Чепа. Он отметил, что по результатам соглашения о передаче и обмене молодых людей, достигнутого в Стамбуле, среди пленных больше всего было представителей молодежи. Политик назвал это геноцидом против собственного народа, против будущего Украины. По словам Чепы, это и есть реализация программы "борьбы до последнего украинца", что недопустимо, античеловечно и антихристиански. Депутат заявил, что ему жаль молодых людей, которых призывают в ВСУ. Он также рассказал о том, что Киев не хотел принимать тела свыше шести тысяч погибших, так как за это нужно было заплатить. Чепа добавил, что многие трупы уничтожают, чтобы их было невозможно идентифицировать, потому что это позволит не принимать тела. Он заявил, что Украина делает все, чтобы завести возможности переговоров в тупик, назвав решения украинских властей антиукраинскими и античеловеческими. Чепа также сказал, что есть большая вероятность, что призывной возраст на Украине снизится до 18 лет. Ранее Зеленский заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы они получат 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, согласно которому мобилизационный возраст на Украине снизился с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250529/vsu-2019706464.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686267.html

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в мире, украина, стамбул, киев, алексей чепа, джейк салливан, вооруженные силы украины, госдума рф