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В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью - РИА Новости, 18.06.2025
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05:54 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/delo-2023461523.html
В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью
В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью - РИА Новости, 18.06.2025
В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью
Дело москвича, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, поступило в суд, сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:54:00+03:00
2025-06-18T05:54:00+03:00
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дело москвича, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, поступило в суд, сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы. "В суд поступило дело Дмитрия Балакина", - сказали в суде. Дата его рассмотрения пока не назначена. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html
https://ria.ru/20250215/rtut-1999600459.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью

В Зюзинский суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дело москвича, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, поступило в суд, сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы.
"В суд поступило дело Дмитрия Балакина", - сказали в суде.
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Дата его рассмотрения пока не назначена.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
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