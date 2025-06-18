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Инвестор назвал заявления о дефолте в США провокацией - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
04:37 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/defolt-2023456502.html
Инвестор назвал заявления о дефолте в США провокацией
Инвестор назвал заявления о дефолте в США провокацией - РИА Новости, 18.06.2025
Инвестор назвал заявления о дефолте в США провокацией
Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:37:00+03:00
2025-06-18T04:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Дефолт США я не рассматриваю как серьезный риск. Скорее, это провокация или несбыточная мечта его недоброжелателей", - сказал Остлинг, отметив, что полностью согласен с утверждением главы американского минфина Скотта Бессента, что США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам. Несмотря на все потрясения, в частности понижение Moody's рейтинга казначейских облигаций и негативную в связи с этим реакцию рынка, а также волнение на рынках из-за протекционистских мер Трампа, инфляция в США остается стабильной, добавил инвестор. "При всей своей эпатажности, и хотя его рейтинг не дотягивает до уровня (президента РФ Владимира) Путина, текущий рейтинг одобрения (президента США Дональда) Трампа - самый высокий за оба его срока. Торговый дефицит США в прошлом месяце достиг минимального уровня за десятилетия", - подчеркнул он. Остлинг указал, что негативно относится к текущему уровню бюджетного дефицита. Однако, по его мнению, утверждать, что при соотношении долга к ВВП в 120% США находятся на грани банкротства, - это чистая сенсационность. "Что касается контрмер - это предмет дебатов о "большом красивом законопроекте" и политической борьбы в Вашингтоне. Идет поиск баланса. Я прогнозирую, что президент получит свой законопроект - возможно, не такой "большой и красивый", как он надеется, но существенный закон будет принят. Безусловно, я и многие коллеги предпочли бы большую фискальную сдержанность - но мы могли бы целый день обсуждать угрозы для глобальной экономики, куда более серьезные, чем дефолт США", - заключил инвестор. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/investor-2023448852.html
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экономика, сша, россия, скотт бессент, moody's, уралхим, уралкалий
ПМЭФ — 2025, Экономика, США, Россия, Скотт Бессент, Moody's, Уралхим, Уралкалий
Инвестор назвал заявления о дефолте в США провокацией

Инвестор Остлинг: заявления о дефолте в США являются провокацией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высказывания о возможном дефолте по своим долговым обязательствам в США являются провокацией и несбыточной мечтой недоброжелателей, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
"Дефолт США я не рассматриваю как серьезный риск. Скорее, это провокация или несбыточная мечта его недоброжелателей", - сказал Остлинг, отметив, что полностью согласен с утверждением главы американского минфина Скотта Бессента, что США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам.
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Несмотря на все потрясения, в частности понижение Moody's рейтинга казначейских облигаций и негативную в связи с этим реакцию рынка, а также волнение на рынках из-за протекционистских мер Трампа, инфляция в США остается стабильной, добавил инвестор.
"При всей своей эпатажности, и хотя его рейтинг не дотягивает до уровня (президента РФ Владимира) Путина, текущий рейтинг одобрения (президента США Дональда) Трампа - самый высокий за оба его срока. Торговый дефицит США в прошлом месяце достиг минимального уровня за десятилетия", - подчеркнул он.
Остлинг указал, что негативно относится к текущему уровню бюджетного дефицита. Однако, по его мнению, утверждать, что при соотношении долга к ВВП в 120% США находятся на грани банкротства, - это чистая сенсационность.
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Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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